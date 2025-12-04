الخميس 04 ديسمبر 2025
وزير قطري يقع في عشق القاهرة، حمد الكواري: أسرت قلبي منذ أمدٍ بعيد وأكرمتني

الوزير القطري الدكتور

كشف وزير الدولة القطري الدكتور حمد الكواري عن عشقه للقاهرة، مؤكدًا أن هناك مشاعر "فياضة"، تتملكه في كل مرة يزور فيها القاهرة، حيث وصف القاهرة بأنها "المدينة التي أسرت قلبه" منذ أمد بعيد. 

حمد الكواري وزير قطري عاشق للقاهرة

وأوضح الدكتور حمد الكواري أن مدينة القاهرة سقته المحبة من نيلها، قائلًا إن "القاهرة وأكرمتني بما لا تُكرِم به إلا مدينةٌ تعرف قدرَ عشّاقها".

وقال الدكتور حمد الكواري عن عشقه لمدينة القاهرة: “مشاعرُ فيّاضةٌ تعتريني كلما عدتُ إلى القاهرة؛ هذه المدينة التي أسرَت قلبي منذ أمدٍ بعيد، وسقتني من نيلها محبّةً لا تجف، وأكرمتني بما لا تُكرِم به إلا مدينةٌ تعرف قدرَ عشّاقها”.

وتابع الكواري حديثه عن القاهرة فقال: “قَسَت عليَّ أحيانًا، لكنّي ما إن أعود إليها حتى أنسى قسوتها. وفي كل زيارة فصلٌ جديد، وزيارتي هذه ستضيف سطرًا آخر من العطاء… سطرًا يليق بسخائها”.

 


وعن وفائه وحبه لمصر، قال الدكتور حمد الكواري: “الوفاءُ لمن احترمك، وفتحَ لك أبوابَ المعرفة، واجبٌ لا يُستنكف عنه صاحبُ خُلُق. نسأل الله أن يكرمنا بهذا الوفاء، وأن يجعلنا أهلًا له”.

حمد الكواري درس العربية في دار العلوم بالقاهرة

جدير بالذكر أن الوزير القطري الدكتور حمد بن عبد العزيز الكوّاري، هو دبلوماسي قطري وزير دولة برتبة نائب رئيس وزراء، ويشغل حاليا منصب رئيس مكتبة قطر الوطنية.





حصل على ليسانس في الدراسات العربية والإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في عام 1970، وشغل منصب وزير وزارة الثقافة والرياضة منذ 1 يوليو 2008 وحتى 2016، وتم ترشيحه لمنصب المدير العام لليونسكو وحصل على 28 صوتا من جملة 58. 

وعمل سفيرًا لقطر في سوريا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ولدى اليونسكو والأمم المتحدة.

وقع في عشق مصر، ملياردير إماراتي عن أم الدنيا: بلد الرجولة والضمير الحي

قائد القيادة المركزية الأمريكية: أنا أحب مصر (فيديو)


 

