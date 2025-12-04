احتفالًا باستحواذ "إيجيترانس" على "نوسكو"، وزير التموين يشارك في افتتاح جلسة التداول بالبورصة

18 حجم الخط

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم في افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، وذلك احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على شركة نوسكو.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترانس.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الصفقة تمثل نموذجًا واضحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، وتعكس التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار وتفعيل دور الشركات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني.

التوسع وضخ استثمارات جديدة

وأشار إلى أن استحواذ إيجيترانس على نوسكو يعد مؤشرًا على ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وقدرة الكيانات الاقتصادية على التوسع وضخ استثمارات جديدة تتيح فرص عمل وتدعم معدلات النمو.

وأضاف وزير التموين أن الحكومة مستمرة في العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الواعدة، بما ينسجم مع توجهات الدولة لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

أكد على دعم الحكومة الكامل للمبادرات التي تسهم في تعزيز الاستثمار ورفع كفاءة الأسواق، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به البورصة المصرية في توفير بيئة تنافسية شفافة تسهم في توسع الشركات ونموها.

