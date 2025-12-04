الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

احتفالًا باستحواذ "إيجيترانس" على "نوسكو"، وزير التموين يشارك في افتتاح جلسة التداول بالبورصة

افتتاح جلسة التداول
افتتاح جلسة التداول بالبورصة
18 حجم الخط
ads

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم في افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، وذلك احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على شركة نوسكو.

 

 جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب  ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترانس.

 

 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الصفقة تمثل نموذجًا واضحًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص، وتعكس التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار وتفعيل دور الشركات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني.

 التوسع وضخ استثمارات جديدة

 وأشار إلى أن استحواذ إيجيترانس على نوسكو يعد مؤشرًا على ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وقدرة الكيانات الاقتصادية على التوسع وضخ استثمارات جديدة تتيح فرص عمل وتدعم معدلات النمو.

وأضاف وزير التموين أن الحكومة مستمرة في العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الواعدة، بما ينسجم مع توجهات الدولة لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

أكد على دعم الحكومة الكامل للمبادرات التي تسهم في تعزيز الاستثمار ورفع كفاءة الأسواق، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به البورصة المصرية في توفير بيئة تنافسية شفافة تسهم في توسع الشركات ونموها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التداول بالبورصة المصرية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدول الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات تشدد على السماح لحاملي تصاريح المتابعة والإعلام بدخول اللجان

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن وفاة أحد المرشحين المستقلين في دائرة إمبابة

الوطنية للانتخابات: 13 شكوى من الأحزاب بوجود دعاوى ورشاوى انتخابية

أبرزها الشكاوى الانتخابية، الوطنية للانتخابات تتلقى 53 شكوى خلال اليوم الأول للاقتراع في الدوائر الملغاة

بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.. "الوطنية للانتخابات" تشيد بمشاركة ذوي الهمم في انتخابات مجلس النواب

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بالدوائر الملغاة والإعادة في إطسا بالفيوم

انتخابات النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة بـ 19 دائرة ملغاة والإعادة في "إطسا"

الهيئة الوطنية: توجيهات عاجلة بتمكين وسائل الإعلام من تغطية الانتخابات داخل اللجان الفرعية

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads