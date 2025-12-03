الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أخبار مصر

بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.. "الوطنية للانتخابات" تشيد بمشاركة ذوي الهمم في انتخابات مجلس النواب

أحمد بنداري
أحمد بنداري
أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن احتفال العالم باليوم العالمي للإعاقة في 3 ديسمبر من كل عام يمثل مناسبة مهمة لتوجيه التحية لذوي الهمم على حرصهم المستمر في المشاركة الفاعلة بجميع الاستحقاقات الانتخابية.

 

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الهيئة لمتابعة تفاصيل عملية التصويت بالدوائر الملغاة وجولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. 

 

وأوضح بنداري أن الهيئة تابعت خلال الدورات الانتخابية الماضية مشاركة لافتة من ذوي الهمم، تعكس وعيهم بأهمية دورهم الوطني وإصرارهم على ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع، وهو ما يعد مصدر فخر واعتزاز للجميع.

 

وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي ثمرة للتعاون المستمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للإعاقة، وما تبذله الهيئة من جهود لتيسير إجراءات المشاركة على الناخبين كافة، وبشكل خاص ذوي الهمم، تمكينًا لهم من ممارسة حقوقهم السياسية وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

