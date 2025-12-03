غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بالدوائر الملغاة والإعادة في إطسا بالفيوم

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء، في نهاية اليوم الأول من التصويت بالدوائر الملغاة في 19 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بالإضافة إلى جولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم.

الإجراءات الختامية لليوم الأول من التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وإذا تبين لرئيس اللجنة الفرعية وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم يتم حصر عددهم، ويعد كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الاقتراع حتى ينتهوا جميعًا من الإدلاء بأصواتهم.



بعد ذلك يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع لليوم الأول، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية ذلك بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (۸) ويوقع على المحضر هو وأمناء اللجنة ومندوبو المرشحين والقائمة أو وكلائهم المتواجدون

ويغلق رئيس اللجنة الفرعية فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (۸) ويسري ذلك على للقفل البلاستيكي صندوقي النظامين (الفردي القوائم، يسمح لمندوبي المرشحين والقائمة والمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل).

يقوم رئيس اللجنة بحصر عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشف الناخبين نموذج رقم ( ن) ويمكن كذلك من خلال التطبيق الإليكتروني حصر عدد الحضور بمسح QR CODE (اختياري)

الانتهاء من تحرير محضر إجراءات اليوم الأول بالنموذج رقم (ن):



بعض البيانات التي يجب التأكد من إثباتها:

ميعاد فتح وغلق اللجنة.

أسماء أمناء اللجنة ومندوب كل مرشح أو القائمة.

أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد حصر التوقيعات في كشف الناخبين

توقيع مندوب كل مرشح أو القائمة من الحاضرين إن وجد أمام اللجنة في الموضع المخصص لذلك

غلق مقر اللجنة أو مقر حفظ صناديق الاقتراع

يقوم رئيس اللجنة في حضور مندوب كل مرشح أو القائمة، والمتابعين والمسئول عن قوات التأمين بعلق مقر اللجنة الفرعية، أو مقر حفظ صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادى يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة، أو كليهما معا .

ويثبت كل ذلك بمحضر الغلق نموذج رقم (9 ن) ويوقع رئيس اللجنة وأمناؤها ومندوب كل مرشح أو قائمة ومسؤول التأمين على المحضر المشار إليه ويحتفظ به رئيس اللجنة الفرعية.

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:



1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

بينما تجرى في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

