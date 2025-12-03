الوطنية للانتخابات: 13 شكوى من الأحزاب بوجود دعاوى ورشاوى انتخابية

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت خلال عملية الاقتراع في اليوم الأول بانتخابات الدوائر الملغاة في 19 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، 53 شكوى من المواطنين، جاءت أغلبها من الفئات العمرية بين 18 و50 عامًا، حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة من الذكور 51 شكوى مقابل شكوتين فقط مقدمتين من الإناث.

وأوضح بنداري أن محافظات سوهاج والفيوم سجلت كل منهما 18 شكوى، بينما جاءت قنا في المرتبة التالية بـ 15 شكوى، إضافة إلى 12 شكوى غير مرتبطة بجولة الإعادة الحالية.

شكاوى الأحزاب السياسية

وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أن الأحزاب السياسية تقدمت بـ 13 شكوى متنوعة، وجاء أبرزها على النحو التالي:

حزب الجبهة الديمقراطية: تقدم بشكوى بشأن عدم فتح بعض اللجان، وتم على الفور التواصل مع الجهات المعنية التي أكدت انتظام العمل. كما قدم الحزب شكوى حول عدم السماح لمندوبيه بالدخول، وتبين بعد الفحص وجود 5 مناديب بالفعل داخل اللجنة، ما أكد عدم صحة الشكوى.

كما رصد الحزب نقصًا في كشوف الناخبين وتم استكمالها فورًا.

حزب العدل: تقدم بشكوى عن توزيع بنات دعائية في دائرتي إيتاي البارود وشبراخيت، وتم ضبط الواقعة من قبل قوات الأمن.

حزب الجيل الديمقراطي: أبلغ عن وجود خيمة لتوزيع رشاوى انتخابية في دائرة إمبابة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حزب الشعب الجمهوري: رصد دعاية انتخابية بالطريق أمام أحد المقرات الانتخابية، وتم التنسيق مع الجهة الإدارية وإزالتها فورًا.

وأكد المستشار بنداري أن جميع الشكاوى تم فحصها والتعامل معها على الفور بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية والتزامها بالقانون.

