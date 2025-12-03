الهيئة الوطنية: توجيهات عاجلة بتمكين وسائل الإعلام من تغطية الانتخابات داخل اللجان الفرعية

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرفة العمليات المركزية تلقت شكاوى من بعض ممثلي وسائل الإعلام بشأن عدم السماح لهم بالدخول إلى عدد من اللجان الفرعية لتغطية سير العملية الانتخابية.

وأوضح بنداري أن الهيئة وجهت رؤساء اللجان العامة للانتخابات بالتنسيق الفوري مع الجهات الأمنية لضمان تمكين كل الصحفيين والإعلاميين الحاصلين على تصاريح رسمية من دخول اللجان الفرعية وممارسة عملهم دون أي تعطيل، مع الحفاظ على انتظام العملية الانتخابية بالتنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة أن سير العمل الانتخابي يتم بشكل منتظم وسلس في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى وجود كثافات محدودة في بعض اللجان الواقعة بمسقط رأس عدد من المرشحين، وتم التعامل معها عبر تعزيز الدعم اللوجستي لضمان سهولة دخول وخروج الناخبين، بما في ذلك دعم عدد القضاة في هذه اللجان.

ووجّه بنداري رسالة إلى الناخبين في الدوائر التي تُجرى بها الانتخابات، داعيًا إياهم إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في مجلس النواب، مع التأكيد على عدم السماح لأي جهة بالتأثير على إرادتهم الحرة.

وأشار إلى أن الهيئة تتعامل بجدية مع أي واقعة قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، حيث يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات مدعمة بالمستندات عبر الخط الساخن 19826، ويتم فحص أي شكوى فور ورودها في غرفة العمليات.

وأكد أن الهيئة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في التاسعة مساءً لاستعراض ما تم رصده من ملاحظات خلال اليوم الانتخابي وإعلان مستجدات المشهد.

