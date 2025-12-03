انتخابات النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة بـ 19 دائرة ملغاة والإعادة في "إطسا"

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء ساعة الراحة للقضاة في اللجان الفرعية في أول أيام التصويت بالدوائر الملغاة الـ19 وجولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عملية التصويت وميعاد الراحة داخل اللجان

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة لسير عملية الاقتراع في يومي التصويت، سواء المقررة بنظام الفردي أو القوائم، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وانضباطها وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت الهيئة أنه يتم وقف التصويت مؤقتًا لمدة ساعة واحدة للراحة، تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الرابعة مساءً، على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها تأمينيًا بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ والأبواب، وإغلاق فتحات صناديق الاقتراع بالقفل البلاستيكي، مع إثبات أرقام الأقفال في محضر إجراءات اللجنة الفرعية (نموذج رقم 8 ن).

كما يتم التحفظ على أوراق ومتعلقات اللجنة بالطريقة التي يراها رئيس اللجنة مناسبة حتى انتهاء فترة الراحة، مع حظر مغادرة رئيس اللجنة أو أي من أعضائها محيط المركز الانتخابي خلال تلك الساعة تحت أي ظرف.

وفي حال وقوع أي مخالفة قانونية داخل مقر اللجنة الفرعية، يُلزم رئيس اللجنة بتحرير مذكرة تفصيلية بالواقعة، واستدعاء مسئولي قوة التأمين لتسليمه المذكرة والمخالف، مع إثبات ذلك في محضر اللجنة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويتم الإعلان عن ميعاد الراحة بشكل واضح داخل وخارج مقر اللجنة والمركز الانتخابي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمليات الإعادة تشمل التصويت لكافة المرشحين في 19 دائرة انتخابية داخل 7 محافظات، فيما تُجرى الإعادة في دائرة واحدة فقط بنظام الفردي وهي دائرة إطسا بمحافظة الفيوم.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية 1775 لجنة فرعية موزعة على 20 دائرة انتخابية في 7 محافظات.

ودعت الهيئة جموع الناخبين المقيمين داخل الدوائر المعنية إلى المشاركة الإيجابية واختيار من يمثلهم، مشددة على عدم السماح بأي محاولات للتأثير على إرادة الناخب، وضرورة إبلاغ الجهات الرسمية المختصة عن أي تجاوزات بدلًا من تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:



1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

بينما تجرى في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

