ارتفاع عدد الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لـ 170

ارتفع عدد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 170 طعنا.

وتواصل المحكمة استقبال الطعون حتى التاسعة مساء اليوم الخميس.

ويواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية اليوم، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد على 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.



وحددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 7 ديسمبر الجاري لنظر الطعون المقدمة على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

الهيئة الوطنية: توجيهات بتمكين وسائل الإعلام من تغطية الانتخابات داخل اللجان الفرعية

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرفة العمليات المركزية تلقت شكاوى من بعض ممثلي وسائل الإعلام بشأن عدم السماح لهم بالدخول إلى عدد من اللجان الفرعية لتغطية سير العملية الانتخابية.

وأوضح بنداري أن الهيئة وجهت رؤساء اللجان العامة للانتخابات بالتنسيق الفوري مع الجهات الأمنية لضمان تمكين كل الصحفيين والإعلاميين الحاصلين على تصاريح رسمية من دخول اللجان الفرعية وممارسة عملهم دون أي تعطيل، مع الحفاظ على انتظام العملية الانتخابية بالتنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة أن سير العمل الانتخابي يتم بشكل منتظم وسلس في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى وجود كثافات محدودة في بعض اللجان الواقعة بمسقط رأس عدد من المرشحين، وتم التعامل معها عبر تعزيز الدعم اللوجستي لضمان سهولة دخول وخروج الناخبين، بما في ذلك دعم عدد القضاة في هذه اللجان.

ووجّه بنداري رسالة إلى الناخبين في الدوائر التي تُجرى بها الانتخابات، داعيًا إياهم إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في مجلس النواب، مع التأكيد على عدم السماح لأي جهة بالتأثير على إرادتهم الحرة.

