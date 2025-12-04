سيدة تدلي بصوتها على كرسي متحرك في انتخابات النواب بالبحيرة (صور)

18 حجم الخط

رصدت عدسة"فيتو" إصرار سيدتين، إحداهن تم دخولها اللجنة على كرسي متحرك، والأخرى بعكاز للإدلاء بصوتهن في انتخابات مجلس النواب، بلجنة إفلاقة الإعدادية المشتركة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة في الساعات الأولى لفتح لجان انتخابات مجلس النواب باليوم الثاني وسط تعاون رجال الشرطة.

فتح جميع اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025 في موعدها المحدد

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025 في موعدها المحدد، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم بثلاث دوائر انتخابية كانت ألغيت نتائجها بمحافظة البحيرة.

التواصل بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن

جاء ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي كافة الجهات المعنية والأمنية، حيث يتم التواصل بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنضبطة.

264 مركزا انتخابيا في البحيرة

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر بالبحيرة تشمل الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، كما تشمل الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو) وتضم الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود)، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزًا، تضم 297 لجنة انتخابية، ويصل إجمالي عدد الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

ودعت الدكتورة جاكلين عازر أبناء البحيرة للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، وتذليل أي عقبات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل لائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.