الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إقبال متوسط بلجنة "خالد بن الوليد" في ثاني أيام انتخابات النواب بإمبابة (صور)

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025
18 حجم الخط
ads

استأنفت العملية الانتخابية في الدائرة الثامنة بإمبابة اليوم الخميس، ثاني أيام جولة الإعادة للدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

وشهدت لجنة مدرسة خالد بن الوليد، أحد المراكز الانتخابية بالدائرة، إقبالًا متوسطًا من الناخبين في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قررت إلغاء نتيجة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة في الجيزة.

انتخابات مجلس النواب 2025

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام العمل داخل جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 1775 لجنة موزعة على 20 دائرة، من بينها 19 دائرة ملغاة تجرى فيها الانتخابات بشكل كامل، إضافة إلى دائرة إطسا بالفيوم التي تُجرى بها جولة الإعادة.

وأوضح بنداري أنه يتابع سير العملية الانتخابية في المحافظات لحظة بلحظة، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان العامة لضمان انضباط العملية وعدم وجود أي معوقات.

وفي هذا السياق، قال شريف العربي، رئيس غرفة متابعة محافظة الجيزة، إن العمل منتظم في الدائرة 8 بقسم إمبابة والتي تضم 62 لجنة فرعية، مؤكدًا أن وفاة المرشح المستقل سعيد عبد الواحد عبد المتعال (رمز الحوت) لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، وأن جميع اللجان تعمل بصورة طبيعية.

كما شدد المستشار أحمد بنداري على ضرورة التنسيق الكامل مع مديريات الأمن، موجهًا بتمكين كل من يحمل كارنيه متابعة أو تصريح تغطية إعلامية صادر عن الهيئة من دخول اللجان، وذلك بعد تلقي الهيئة عدة شكاوى بشأن عدم السماح لبعض الإعلاميين والمتابعين بالدخول.

وطالب بتسهيل إجراءات الدخول وتوفير بيئة مناسبة لمتابعة العملية الانتخابية في جميع الدوائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابا الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

رغم إعلان انسحابه، أحمد مرتضى منصور مستمر في انتخابات النواب بقوة القانون

مكالمة خطيرة من الكيان، باحث في الشأن الأفريقي يكشف سر هجوم إثيوبيا على مصر

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads