وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يعقدان عددا من اللقاءات مع قادة الوفود العسكرية

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق ركن محسن محمد الداعرى وزير الدفاع لجمهورية اليمن، فوقار مصطفاييف وزير صناعة الدفاع بجمهورية أذربيجان، والدكتور بيللو محمد متولى وزير الدولة لشئون الدفاع لجمهورية نيجيريا الاتحادية

ويأتي ذلك فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس -2025" فى نسخته الرابعة والذى تستمر فعالياته حتى 4 من ديسمبر الجارى على أرض جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بـ ميشال منسى وزير الدفاع الوطنى للجمهورية اللبنانية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء ركن حسان أديب عودة رئيس أركان الجيش اللبنانى .

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية فى نسخته الرابعة وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية.

كما إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول رودزانى مافوانيا قائد قوات الدفاع الوطنى لجمهورية جنوب أفريقيا، والفريق أول مبارك موجانجا رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم فى مجالات التعاون العسكرى بين كلا الجانبين، كما إلتقى باللواء ديموستينى بيكولاس رئيس أركان الدفاع بجمهورية مدغشقر، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا وبحث آفاق التعاون فى المجــالات العسكرية المختلفـــة .

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفعاليات المعرض الذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة فى تواجد كبرى شركات التسليح العالمية الرائدة فى مجالات الصناعات الدفاعية، قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة للإطمئنان على كافة الإجراءات التنظيمية للمعرض كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.

