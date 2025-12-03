الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يعقدان عددا من اللقاءات مع قادة الوفود العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
18 حجم الخط

 التقى  الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق ركن محسن محمد الداعرى وزير الدفاع لجمهورية اليمن، فوقار مصطفاييف وزير صناعة الدفاع بجمهورية أذربيجان، والدكتور بيللو محمد متولى وزير الدولة لشئون الدفاع لجمهورية نيجيريا الاتحادية 

ويأتي ذلك فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس -2025" فى نسخته الرابعة والذى تستمر فعالياته حتى 4 من ديسمبر الجارى على أرض جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

 

كما التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بـ ميشال منسى وزير الدفاع الوطنى للجمهورية اللبنانية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء ركن حسان أديب عودة رئيس أركان الجيش اللبنانى .

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية فى نسخته الرابعة وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية. 

 

كما إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول رودزانى مافوانيا قائد قوات الدفاع الوطنى لجمهورية جنوب أفريقيا، والفريق أول مبارك موجانجا رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم فى مجالات التعاون العسكرى بين كلا الجانبين، كما إلتقى باللواء ديموستينى بيكولاس رئيس أركان الدفاع بجمهورية مدغشقر، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا وبحث آفاق التعاون فى المجــالات العسكرية المختلفـــة .

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لفعاليات المعرض الذى يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة فى تواجد كبرى شركات التسليح العالمية الرائدة فى مجالات الصناعات الدفاعية، قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة للإطمئنان على كافة الإجراءات التنظيمية للمعرض  كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وزير الدفاع والانتاج الحربي وزير الدفاع

مواد متعلقة

افتتاح إيديكس 2025.. وزير الدفاع: المعرض أصبح منصة عالمية أمام نظم التسليح ومنظومات الدفاع.. القوات المسلحة المصرية كانت وستبقى دائمًا قوة حكيمة ورشيدة تحمي ولا تهدد وتبني وتعمر

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثف في مجال التعهيد

الميدالية الذهبية للفريق البحثي لكلية طب القوات المسلحة في المسابقة العالمية للهندسة الوراثية بفرنسا

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية موقف ذوي الهمم وكبار السن (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع، ومؤتمر صحفي مرتقب

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات النواب في 7 دوائر ملغاة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث حريق سوق الخواجات بالمنصورة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني يسجل 123.59 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء في بداية التعاملات

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

تفسير رؤية الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads