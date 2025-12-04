انتخابات النواب بالبحيرة، إقبال متوسط للتصويت بلجنة إفلاقة (صور)

18 حجم الخط

رصدت عدسة “فيتو” استمرار إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني علي التوالي بالدوائر الملغاة في انتخابات مجلس النواب 2025 بالبحيرة، وفي الساعة الأولى من بدء التصويت كان الإقبال متوسطا في لجنة مدرسة إفلاقة بمركز دمنهور .

تُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر بمحافظة البحيرة، وتشمل الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، كما تشمل الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو) وتضم الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود).



ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 260 مركزًا، وعدد اللجان الانتخابية 297 لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

تجهيز المقار بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن جميع المقار تم تجهيزها بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من توافر الإضاءة والمظلات والمقاعد ودورات المياه ومولدات الكهرباء الاحتياطية، وضمان النظافة العامة بمحيط اللجان، بما يهيئ مناخًا آمنًا ومنظمًا يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر.

رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة

وأشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، ومتابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

ودعت الدكتورة جاكلين عازر جميع مواطنى المحافظة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية والواعية، مشيرةً إلى أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة الديمقراطية والتنمية.

