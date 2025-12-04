الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: زيادة الإقبال على انتخابات النواب في قرى الدوائر الملغاة

18 حجم الخط

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بيانه الأول من اليوم الثاني في جولة الإعادة في إطار أعمال المتابعة للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025، من خلال الفرق الميدانية وغرفة العمليات المركزية للائتلاف.

الدوائر الملغاة

وأشار الائتلاف إلى أن انتخابات النواب تُجرى جولتها الأولى في (19) دائرة انتخابية تم إلغاؤها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلًا عن دائرة واحدة تُجرى فيها جولة الإعادة (دائرة إطسا – محافظة الفيوم)، وبإجمالي (7) محافظات.

بدأ الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أعمال متابعة سير العملية الانتخابية من خلال (750) متابعًا، يمثلون نسبة 10% من إجمالي اللجان النوعية، موزعين على جميع محافظات الجولة الحالية للاقتراع.

الملاحظات الافتتاحية لليوم الثاني

أولًا: انتظام أعمال اللجان الانتخابية

رصد متابعو الائتلاف انتظام العمل في معظم اللجان الفرعية وفتحها في المواعيد القانونية، مستفيدين من المعرفة الجغرافية الدقيقة لمقار اللجان في القرى والمناطق المحلية.



وبرغم ذلك، شهدت (7) لجان فقط من أصل (1775) لجنة تأخرًا طفيفًا تراوح بين (7 – 22 دقيقة)، نتيجة ظروف تشغيلية غير متوقعة، مثل تعطل وسائل نقل القضاة أو صعوبة الوصول عبر الطرق الفرعية، وذلك في دوائر الفتح بأسيوط، وإيتاي البارود وأبو حمص بالبحيرة، ودائرة إطسا بالفيوم.



ثانيًا: مراجعة وتأمين صناديق الاقتراع

تابع متابعو الائتلاف إجراءات فتح اللجان الفرعية، والتأكد من سلامة الصناديق وتطابق محاضر فتح اليوم الثاني مع محاضر إغلاق اليوم الأول.ولم تُسجَّل أي حالات اعتراض من وكلاء المرشحين أو وجود شبهات عبث أو خلل في سلامة الصناديق.



وكانت ضمن المتابعة في عدة لجان متفرقة على (7) محافظات منهم أسيوط بلجنة رقم (102)، بمدرسة اأبنوب الثانوية الصناعية العسكرية، والفيوم بلجنة رقم (82)، بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، والبحيرة بلجنة رقم (105)، بمدرسة الشهيد هاشم محمد هاشم الإعدادية



ثالثًا: حركة الحشد وتوافد الناخبين

شهدت العديد من لجان الاقتراع، لاسيما في المناطق الريفية ومناطق الثقل العائلي والقبلي للمرشحين، كثافات تصويتية مرتفعة منذ الساعات الأولى، مقارنةً بنسبة إقبال متوسطة في المدن.

واتسمت الحشود بارتفاع نسبة كبار السن والنساء، إلى جانب تزايد ملحوظ في مشاركة الشباب خلال الساعات الأخيرة من اليوم، وهو ما يعكس الطبيعة الحاسمة لليوم الانتخابي الأخير. منها لجنة بقنا رقم (30)، بمدرسة الشيخ مبارك الاعدادية بنات بهو، ولجنة بسوهاج رقم (76)، بمدرسة الحاجر الإعدادية المشتركة.



رابعًا: الدعاية الانتخابية المخالفة

على الرغم من إعلان وزارة الداخلية ضبط (16) حالة دعاية مخالفة وشراء أصوات لصالح بعض المرشحين، وتلقي الهيئة الوطنية (53) شكوى متنوعة بشأن مخالفات بمحيط عدد من اللجان، فقد رُصدت استمرار بعض أنشطة الدعاية، منها:

• وجود لافتات انتخابية قرب بعض المقار

• توزيع منشورات دعائية

• تنظيم نقل جماعي للناخبين

رصد حالات محدودة لتقديم رشاوى انتخابية جرى تنفيذها بعيدًا عن مقار الاقتراع لتجنب الملاحقة الأمنية.

المتابعة مستمرة

وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية استمرار متابعة سير أعمال الاقتراع حتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان الحصر العددي لأصوات المرشحين في كافة اللجان الفرعية، مع الالتزام بالمعايير المهنية المقررة لمتابعة الانتخابات.

