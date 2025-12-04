الخميس 04 ديسمبر 2025
رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يستضيف مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد اليوم الخميس في ختام الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد

تقام مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس في الجولة الرابعة عشر في تمام العاشرة مساء، على ملعب أولد ترافورد.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد 

تبث مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس في الجولة الرابعة عشر عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.

موقف مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

وعلى صعيد آخر بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملاحقة الدولي الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، بعد دخوله في صدام جديد مع تشابي ألونسو.

في وقت يستعد فيه النادي الإنجليزي لخوض سباق معقد بسبب تاريخه المتوتر مع إدارة النادي الإسباني.

شكوك حول استمرار فالفيردي في ريال مدريد 

تزايدت الشكوك حول مستقبل فالفيردي داخل ريال مدريد بعد خلافه الأخير مع ألونسو، وسط تقارير تؤكد استياء عدد من اللاعبين من أسلوب المدرب الجديد. 

فالفيردي يرتبط بعقد ممتد حتى 2029، لكنه يدرس الرحيل إذا لم تتحسن علاقته مع المدرب خلال الفترة المقبلة. 

