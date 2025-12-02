الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

العربية للتصنيع تعزز توطين أحدث التكنولوجيات الدفاعية من خلال شراكتها مع كبرى الشركات الصينية

العربية للتصنيع
العربية للتصنيع
وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع شركة شادو وينجز الصينية، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في مجالات الصناعة الدفاعية، وقد وقع المذكرة عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.

وفي تصريح له خلال مراسم التوقيع، أعرب اللواء أ. ح. مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون المشترك مع الشركة الصينية. 

وأوضح أن مجالات التعاون ستشمل توطين تكنولوجيا تصنيع نظم دفاعية متقدمة، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الحديثة بمصنع الطائرات، الذي يرأس مجلس إدارته اللواء مهندس محمد عوض.

وأشار اللواء مختار عبد اللطيف إلى تطلعه بأن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع نقطة محورية لتعزيز التعاون والشراكة مع الشركة الصينية، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والدول الشقيقة والصديقة في مجال الصناعات الدفاعية، ويعزز تبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة بين الجانبين.

 

من جانبهم أعرب كبار مسئولي الشركة الصينية عن اعتزازهم  بالتعاون وعقد الشراكات مع  الهيئة العربية للتصنيع الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالدول العربية والأفريقية، مؤكدين أن مذكرة التفاهم  الموقعة اليوم بداية لمزيد من أوجه التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة.

