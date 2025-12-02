الذئب الصيني المقاتل مفاجأة معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية 2025 (فيديو)

18 حجم الخط

من الأجهزة الذكية المقابلة التي ظهرت في أول أيام معرض EDEX للصناعات الدفاعية بمصر ولفتت انتباه الزائرين روبوت عسكري في قاعة المعروضات الصينية، وهو عبارة عن روبوت مزود بتقنيات اتصال حديثة ويستطيع حمل 20 كيلوغرام من الذخيرة والقذائف المضادة للدبابات.

وتقام فعاليات المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( EDEX – 2025 )، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية فى الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر الجارى.

شهد افتتاح المعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في استقباله كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه قد تم التقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي مع كبار الضيوف قبيل بدء فعاليات المعرض، التي استهلت بتقديم أغنية بعنوان “على طول متجمعين” باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أعقبها عرض مشروع التصنيع المشترك للهاوتزر (K9A1 EGY)، ثم فيلم تسجيلي عن المشروع، وآخر عن معرض مصر للصناعات الدفاعية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ألقى كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بالمشاركين في فعاليات المعرض، مؤكدًا أن المعرض أصبح منصة عالمية أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع من مختلف أرجاء العالم، ليقدموا أحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة، مشيرًا إلى أن “نسخة المعرض هذا العام تأتي في ظل ما تشهده منطقتنا والعالم من تحولات متسارعة وصراعات متشابكة، مما يجعل الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجبًا لا يحتمل التهاون، وأن العالم بات يدرك أن التحذيرات المصرية المتواصلة التي جاءت على لسان الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول، كانت تعكس رؤية ثاقبة وصوتًا للحكمة، وتحذيرًا مخلصًا وواعيًا من تداعيات الانسياق وراء منطق وغرور القوة، بدلًا من منطق السلام العادل والشامل، الذي أكدت عليه مصر عمليًا في مؤتمر شرم الشيخ للسلام، حين جمعت على أرضها الدول المؤمنة بالسلام لتوحيد الجهود لوقف الحرب في غزة وحقن الدماء بعد عامين خارج حسابات المنطق الإنساني، مضيفًا إن امتلاك مصر لمختلف عناصر القدرة هو استثمار في السلام الحقيقي، حيث أن الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها، وأن القوات المسلحة المصرية كانت وستبقى دائمًا قوة حكيمة ورشيدة، تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر”.

