في أول زيارة لسوريا، وفد من مجلس الأمن يطلع على حجم الدمار بحي جوبر

وصل ممثلو الدول الخمس عشرة الأعضاء فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى سوريا، وفق ما أعلن الإعلام الرسمى، فى زيارة هى الأولى من نوعها للمجلس إلى دمشق، وتأتى بعد نحو عام من إطاحة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

لقاءات مرتقبة مع مسؤولين وفعاليات مدنية

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بوصول وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولى إلى سوريا، عبر معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، على أن يلتقوا عددا من المسؤولين السوريين وفعاليات المجتمع المدني.

وتوجه الوفد فور وصوله إلى حي جوبر، أحد أكبر الأحياء المدمرة خلال الحرب في محيط دمشق، بهدف الاطلاع على حجم الدمار والتخريب الذي طاله.

الأمم المتحدة تعيد ترسيخ وجودها في سوريا

ومن المقرر ان يلتقي الوفد في دمشق مع المسؤولين في السلطات الجديدة على أن يشكل لبنان المحطة الثانية في جولتهم.

ويأتي وصول الوفد بالتزامن مع مساعي الأمم المتحدة لإعادة ترسيخ وجودها في سوريا، بعدما رفع مجلس الأمن مؤخرا العقوبات المفروضة على الشرع.

عملية انتقالية شاملة في سوريا بعد قرابة 14 عاما

وكانت الأمم المتحدة دعت إلى عملية انتقالية شاملة في سوريا بعد قرابة 14 عاما من النزاع المدمر.

وقال السفير السلوفيني لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، في مؤتمر صحفي، إن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لمجلس الأمن للشرق الأوسط منذ 6 سنوات، والأولى لسوريا على الإطلاق.

