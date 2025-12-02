نتنياهو يطالب سوريا بإنشاء مساحة خالية من السلاح من دمشق وحتى المنطقة العازلة

18 حجم الخط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم عن التزام إسرائيل الكامل بالدفاع عن بلداتها الواقعة قرب الحدود، بما يشمل الحدود الشمالية.

وأكد نتنياهو أن حماية المدنيين هي أولوية قصوى، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع أي تهديدات محتملة من المناطق الحدودية.

نتنياهو: إسرائيل ستظل امنة أمام أي هجوم بري

أكد نتنياهو أن إسرائيل ستظل آمنة من أي هجوم بري من المناطق الحدودية المحيطة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة أراضيها وسكانها.

نتنياهو يطالب سوريا بإنشاء منطقة خالية من السلاح

تطرق نتنياهو إلى الوضع على الحدود مع سوريا، مشيرًا إلى توقعاته من دمشق التعاون لإنشاء منطقة خالية من السلاح تمتد من العاصمة السورية حتى المنطقة العازلة، خصوصًا في محيط جبل الشيخ. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل التوتر وضمان الاستقرار الإقليمي.

في وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر سوري، بأن سوريا لا تمانع من حيث المبدأ إقامة قاعدة عسكرية أمريكية داخل العاصمة دمشق.

ويعكس هذا التصريح تحولًا كبيرًا في طبيعة الخطاب الرسمي السوري، ويشير إلى انفتاح غير مسبوق على ترتيبات أمنية جديدة مع واشنطن في المرحلة الحالية.

سوريا واتفاق أمني مع إسرائيل مطروح للنقاش

وأضاف المصدر أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل مطروح على الطاولة، في إشارة إلى احتمالات بدء مسار تفاوضي جديد بين الطرفين، يهدف إلى ضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية وتخفيف حدة التوترات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

