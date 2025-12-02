الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يطالب سوريا بإنشاء مساحة خالية من السلاح من دمشق وحتى المنطقة العازلة

نتنياهو يطالب سوريا
نتنياهو يطالب سوريا بإنشاء منطقة خالية من السلاح، فيتو
18 حجم الخط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم عن التزام إسرائيل الكامل بالدفاع عن بلداتها الواقعة قرب الحدود، بما يشمل الحدود الشمالية.

وأكد نتنياهو أن حماية المدنيين هي أولوية قصوى، وأن الجيش الإسرائيلي مستعد للتعامل مع أي تهديدات محتملة من المناطق الحدودية.

نتنياهو: إسرائيل ستظل امنة أمام أي هجوم بري

أكد نتنياهو أن إسرائيل ستظل آمنة من أي هجوم بري من المناطق الحدودية المحيطة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة أراضيها وسكانها.

نتنياهو يطالب سوريا بإنشاء منطقة خالية من السلاح

تطرق نتنياهو إلى الوضع على الحدود مع سوريا، مشيرًا إلى توقعاته من دمشق التعاون لإنشاء منطقة خالية من السلاح تمتد من العاصمة السورية حتى المنطقة العازلة، خصوصًا في محيط جبل الشيخ. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل التوتر وضمان الاستقرار الإقليمي.

في وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر سوري، بأن سوريا لا تمانع من حيث المبدأ إقامة قاعدة عسكرية أمريكية داخل العاصمة دمشق.

ويعكس هذا التصريح تحولًا كبيرًا في طبيعة الخطاب الرسمي السوري، ويشير إلى انفتاح غير مسبوق على ترتيبات أمنية جديدة مع واشنطن في المرحلة الحالية.

سوريا واتفاق أمني مع إسرائيل مطروح للنقاش

وأضاف المصدر أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل مطروح على الطاولة، في إشارة إلى احتمالات بدء مسار تفاوضي جديد بين الطرفين، يهدف إلى ضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية وتخفيف حدة التوترات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

الاحتلال يزعم موافقة سوريا على وجود قاعدة أمريكية بدمشق

إعلام إسرائيلي: أمريكا طلبت من نتنياهو التوقف عن مهاجمة سوريا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو سوريا دمشق إسرائيل الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي

مواد متعلقة

الاحتلال يزعم موافقة سوريا على وجود قاعدة أمريكية بدمشق

إعلام إسرائيلي: أمريكا طلبت من نتنياهو التوقف عن مهاجمة سوريا

ترامب يوجه رسالة إلى إسرائيل بخصوص سوريا، ويحسها على الحوار مع أحمد الشرع

الشرع: نخوض مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ولن نرد على اعتداءاتها لأننا مشغولون بإعمار سوريا

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

كأس العرب، حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

كأس العرب، منتخب المغرب يتقدم على جزر القمر بثلاثية في الشوط الأول

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads