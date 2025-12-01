الاحتلال يزعم موافقة سوريا على وجود قاعدة أمريكية بدمشق

18 حجم الخط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر سوري، بأن سوريا لا تمانع من حيث المبدأ إقامة قاعدة عسكرية أمريكية داخل العاصمة دمشق.

ويعكس هذا التصريح تحولًا كبيرًا في طبيعة الخطاب الرسمي السوري، ويشير إلى انفتاح غير مسبوق على ترتيبات أمنية جديدة مع واشنطن في المرحلة الحالية.

سوريا واتفاق أمني مع إسرائيل مطروح للنقاش

وأضاف المصدر أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل مطروح على الطاولة، في إشارة إلى احتمالات بدء مسار تفاوضي جديد بين الطرفين، يهدف إلى ضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية وتخفيف حدة التوترات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

تفاهمات ثلاثية بين واشنطن وتل أبيب ودمشق

هذه التسريبات تُعد من أخطر المؤشرات على تغيّر التوازنات داخل سوريا، وتفتح الباب أمام إعادة صياغة التحالفات الإقليمية والدولية، احتمالات تفاهمات ثلاثية تشمل واشنطن وتل أبيب ودمشق، ترتيبات أمنية جديدة قد تغيّر طبيعة المشهد في الجولان والجنوب السوري.

إشادة كبيرة من ترامب بـ أحمد الشرع بشأن التعامل مع إسرائيل

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، مشيرًا إلى أنه يسعى نحو خلق بيئة إيجابية في المنطقة، بما في ذلك فتح آفاق لعلاقة “طويلة ومزدهرة” بين سوريا وإسرائيل.

ترامب: المنطقة تمر بتحولات كبرى وهذا دور أحمد الشرع

وأضاف دونالد ترامب فى تغريدة على منصة تروث سوشيال، أن المنطقة تمر بتحولات كبرى وأن هناك قادة “يبذلون جهودًا غير مسبوقة لتجاوز عقود من التوتر بين سوريا وإسرائيل وهذا ما يساهم به أحمد الشرع”.

