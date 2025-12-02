شاهد، مكالمة الشرع لـ بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب

18 حجم الخط

منتخب سوريا وكأس العرب، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مكالمة فيديو مع بعثة منتخب سوريا لكرة القدم، مقدمًا تهانيه للاعبين والجهاز الفني عقب فوزهم على منتخب تونس في مباراة مثيرة ضمن منافسات كأس العرب المقامة في قطر.

أحمد الشرع: انتصار منتخب سوريا على تونس يعكس روح الفريق الوطنية

ووصف الشرع فوز المنتخب السوري على تونس بأنه إنجاز كبير يعكس روح المثابرة والانتماء الوطني لدى اللاعبين، مشيدًا بالتزامهم ومجهوداتهم في البطولة التي تجمع أبرز منتخبات الوطن العربي.

رسالة دعم وتحفيز من أحمد الشرع للمنتخب السوري المشاركة بالبطولة العربية

وجّه الرئيس السوري رسالة تشجيعية للاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن النجاح في الملاعب يعكس صورة إيجابية لسوريا ويعزز الوحدة الوطنية، داعيًا الجميع لمواصلة تقديم الأداء المتميز في المباريات القادمة للبطولة.

كأس العرب، انتهت مباراة تونس أمام سوريا بفوز الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي أرضية ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 – 18 ديسمبر الجاري.

وأحرز هدف الفوز لمنتخب سوريا اللاعب عمر خربين في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حيث سددها اللاعب ببراعة على يسار حارس المنتخب التونسي أيمن دحمان.

