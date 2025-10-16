أطعمة تساعد السم على التخلص من التوتر والقلق طبيعيًا

أطعمة تساعد الجسم على التخلص من التوتر والقلق، في عالم سريع الإيقاع مليء بالضغوط اليومية والمسؤوليات المتراكمة، أصبح التوتر والقلق من أكثر المشاعر انتشارًا بين الناس، خاصة النساء اللاتي يتحملن أدوارًا متعددة بين العمل والمنزل والحياة الاجتماعية.





وبينما يلجأ البعض إلى الأدوية أو جلسات العلاج النفسي، قد يغفل الكثيرون عن أن الغذاء يمكن أن يكون وسيلة فعالة وطبيعية لتخفيف التوتر وتهدئة الأعصاب.



فهناك أطعمة تحتوي على عناصر غذائية تحفّز هرمونات السعادة وتقلل من إفراز الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن التوتر.



أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن التوتر والقلق أصبحا جزءًا من نمط الحياة الحديثة، لكن التغذية السليمة يمكن أن تكون خط الدفاع الأول ضدها.



أضافت الدكتورة هدى، أنه بدلًا من البحث عن حلول مؤقتة، يمكننا أن نبدأ من المطبخ بخطوات بسيطة، لأن ما نأكله ينعكس على ما نشعر به، والجسم الهادئ يبدأ من غذاء متوازن ومليء بالحياة.

أطعمة تخلصك من التوتر والقلق



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، مجموعة من الأطعمة التي تساعد الجسم على التخلص من التوتر والقلق بشكل طبيعي، مع شرح دور كل منها وآلية تأثيرها على الحالة النفسية والمزاجية.

1. الشوكولاتة الداكنة: غذاء السعادة الطبيعي

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات تحفّز إفراز السيروتونين والإندورفين، وهما الهرمونان المسؤولان عن تحسين المزاج والشعور بالراحة. كما أن تناول قطعة صغيرة منها يوميًا يساعد على خفض مستوى هرمون الكورتيزول في الدم، مما يقلل من حدة التوتر.

ويُنصح باختيار الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%، لأنها تكون غنية بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم، وكلاهما يساهم في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين جودة النوم.

2. الموز: مهدئ طبيعي للأعصاب

يُعتبر الموز من أكثر الفواكه التي تساعد على تهدئة الأعصاب بفضل احتوائه على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى سيروتونين، الذي يُعرف بهرمون السعادة.

كما يحتوي الموز على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران يساعدان في تقليل تشنج العضلات الناتج عن التوتر وتنظيم ضربات القلب. تناول ثمرة موز قبل النوم أو خلال فترات القلق الشديد قد يمنح الجسم إحساسًا سريعًا بالهدوء والراحة.

3. المكسرات: طاقة ومزاج متوازن

اللوز، الجوز، والفستق من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، والزنك، وفيتامين B، وهي عناصر ضرورية لتنظيم عمل الجهاز العصبي.

المغنيسيوم خصوصًا يُعرف بتأثيره المهدئ، حيث يساعد في استرخاء العضلات وتقليل الشعور بالعصبية. أما الجوز، فهو يحتوي على أحماض أوميغا 3 التي تدعم وظائف الدماغ وتحسن المزاج العام، كما تقي من الاكتئاب الخفيف الناتج عن التوتر المزمن.

4. الشوفان: وقود مهدئ للجسم

يُعد الشوفان مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات المعقدة التي ترفع مستويات السيروتونين في الدماغ بطريقة تدريجية وثابتة، مما يمنح شعورًا بالهدوء والاستقرار النفسي.

كما يساعد على تنظيم سكر الدم، وهو عامل مهم في الحفاظ على توازن المزاج وتجنب التقلبات الناتجة عن انخفاض الجلوكوز. يمكن تناول الشوفان على الإفطار مع الحليب والعسل أو مع شرائح الموز لزيادة تأثيره المهدئ.

5. الأسماك الدهنية: أوميجا 3 لمحاربة القلق

السلمون، السردين، والتونة من أغنى المصادر بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي أظهرت الدراسات دورها في تقليل القلق والاكتئاب.

هذه الأحماض تساهم في دعم التواصل بين خلايا الدماغ وتحسين وظائفه، كما تقلل من الالتهابات التي قد تؤثر سلبًا على الصحة النفسية. يُنصح بتناول الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيًا للحصول على الفائدة الكاملة.

6. الخضروات الورقية: فيتامينات تهدئ العقل

السبانخ، الجرجير، والبروكلي تحتوي على نسب عالية من حمض الفوليك والمغنيسيوم، وهما من العناصر التي تساعد على تقليل إنتاج هرمونات التوتر.

نقص هذه العناصر قد يؤدي إلى الشعور بالإجهاد والاضطراب المزاجي، لذا فإن إدخالها في النظام الغذائي بشكل يومي يسهم في دعم الحالة النفسية وتصفية الذهن. يمكن تناولها في السلطة أو العصائر الخضراء أو حتى مطهوة بالبخار.

أطعمة تخلصك من التوتر والقلق

7. الشاي الأخضر: استرخاء بدون نعاس

يحتوي الشاي الأخضر على مادة تُعرف باسم "الثيانين" (L-Theanine)، وهي تساعد على تهدئة الأعصاب وزيادة التركيز دون أن تسبب النعاس مثل المشروبات المهدئة الأخرى.

كما يحتوي على مضادات أكسدة تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الإجهاد المزمن. كوب من الشاي الأخضر في منتصف اليوم يمكن أن يكون كافيًا لتخفيف التوتر وإعادة النشاط الذهني.

8. الزبادي: توازن الأمعاء والمزاج

تربط الدراسات الحديثة بين صحة الأمعاء والحالة المزاجية، حيث إن البكتيريا النافعة الموجودة في الزبادي (البروبيوتيك) تساهم في تقليل القلق والاكتئاب عبر التأثير على الناقلات العصبية في الدماغ.

تناول كوب من الزبادي الطبيعي يوميًا، خصوصًا في المساء، يساعد على تحسين الهضم والنوم ويقلل من التوتر المتراكم خلال اليوم.

9. الأفوكادو: دهون صحية ومغذيات للأعصاب

يحتوي الأفوكادو على فيتامينات B المتنوعة، مثل B6 وB5، التي تساعد الجسم على إنتاج الهرمونات المنظمة للمزاج. كما يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تغذي الدماغ وتمنع التهابه.

إضافة شرائح من الأفوكادو إلى السلطة أو العصائر يساعد على توازن المزاج والشعور بالشبع والراحة في الوقت نفسه.

10. العسل الطبيعي: مهدئ للروح قبل الجسد

العسل من الأغذية القديمة التي استخدمت لعلاج القلق والتعب العصبي. فهو يحتوي على مركبات طبيعية تحفّز إنتاج السيروتونين وتمنح إحساسًا بالراحة.

ملعقة صغيرة من العسل مع كوب ماء دافئ أو حليب قبل النوم تساعد على تهدئة الجسم وتحسين النوم، خصوصًا في الأيام المليئة بالضغوط.

نصائح لتعزيز تأثير الغذاء على التوتر

قللي من الكافيين، لأنه يرفع معدل ضربات القلب ويزيد من القلق.

اشربي كميات كافية من الماء، فالجفاف يزيد من الشعور بالتعب العصبي.

مارسي التأمل أو التنفس العميق بعد تناول وجباتك الغنية بالمغذيات لزيادة تأثيرها المهدئ.

احرصي على انتظام الوجبات، لأن انخفاض السكر في الدم يسبب تهيجًا وتقلبًا في المزاج.

