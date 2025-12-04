ليدز يونايتد يقسو على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، حقق فريق ليدز يونايتد فوزا ثمينا على حساب ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف ليدز يونايتد اللاعب جاكا بيجول في الدقيقة 6، ثم عزز صاحب الأرض تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب آو تاناكا

وفي الدقيقة 50 أحرز تشيلسي هدفه الأول عن طريق بيدرو نيتو، قبل أن ينجح ليدز يونايتد في تسجيل هدفه الثالث في الدقيقة 72 عن طريق دومينيك كالفيرت ليوين.



وأعلن الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الأساسي للبلوز الذي يخوض به مباراته أمام ليدز يونايتد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل تشيلسي ضيفًا ليس بالخفيف على نظيره ليدز يونايتد في لقاء في إطار منافسات الجولة الـ14 من البريميرليج، ويحتضنه ملعب إيلاند رود.

تشيلسي الإنجليزي، فيتو

تشكيل تشيلسي ضد ليدز

يدخل فريق تشيلسي مباراته أمام ليدز يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: بدياشيلي - أدارابيويو - تشالوباه - كوكوريلا

خط الوسط: إنزو - سانتوس

خط الهجوم: جيتينز - جواو بيدرو - ديلاب - ستيفاو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يتجمد رصيد تشيلسي عند 24 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد ليدز يونايتد إلى 14 نقطة تقدم بها إلى المركز السابع عشر، وقد خاض كلا الفريقين 14 مباراة في المسابقة حتى الآن

