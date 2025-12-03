موعد وصول ييس توروب للقاهرة

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
يصل ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، للقاهرة غدا الخميس، بعد انتهاء إجازته القصيرة في الدنمارك.

ومن المقرر أن يعود الأهلي للتدريبات الجماعية غدا استعدادا لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 11 ديسمبر الجاري.

كما يبدأ أشرف بن شرقي لاعب الفريق برنامجه التأهيلي بعد خروجه من حسابات منتخب المغرب المشارك في كأس العرب بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية. 

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس عاصمة مصر 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وانبي يوم 11 ديسمبر الجاري في تمام الثامنة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

بطولة كأس عاصمة مصر تنطلق فى التوقف الدولي
وتنطلق منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر الجاري، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

