كواليس جلسة محمد شريف وطولان عقب مباراة الكويت، وهذه حقيقة تطاول اللاعب

كأس العرب، شهدت مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب، والكويت التي أقيمت أمس بالجولة الأولى من البطولة، حالة من الجدل عقب تغيير محمد شريف نجم الفراعنة بالشوط الثاني من اللقاء.

وتحدث محمد شريف مع حلمي طولان المدير الفني للمنتخب، خلال جلستهما معا بشأن تغييره وأنه كان يرغب في استكمال المباراة.

وترددت أقاويل عديدة أن محمد شريف تطاول على حلمي طولان عقب التغيير واعترض على قرار المدير الفني.

وعلمت فيتو أنه بعد انتهاء المباراة توجه محمد شريف إلى حلمي طولان خلال تناول وجبة العشاء و" باس رأسه" واعتذر له أمام اللاعبين، مؤكدا له عدم القصد في الاعتراض على قرار التغيير.

وقال محمد شريف لحلمي طولان: "أنا كنت حاسس أن الكرة قريبة مني وهجيب جول وزي أي لاعب كنت حابب أكمل المباراة، وأنت أبويا ولا يمكن الاعتراض على قرارك".

وتقبل حلمي طولان اعتذار محمد شريف مؤكدا أن الأمر انتهي ولا يوجد أزمة.

ويستعد منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، لمواجهة منتخب الإمارات ضمن مواجهات الجولة الثانية.

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام يوم السبت المقبل 6 ديسمبر على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام الكويت بهدف لمثله في مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

مصر ضد الكويت

وأهدر عمرو السولية لاعب منتخب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت، بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت سيطرة منتخب مصر على اللقاء، وهدد إسلام عيسى المرمى الكويتي، ولكن كرته جاءت بجوار القائم.

وسجل فهد الهاجري لاعب الكويت الهدف الأول في مرمى مصر بالدقيقة 63 من ضربة رأسية.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكويت في الدقيقة 86 من علامة الجزاء.

