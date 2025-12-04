سقوط جديد، ليفربول يتعادل على أرضه أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

تلقى ليفربول ضربة جديدة في الدوري الإنجليزي، بعد التعادل أمام ضيفه سندرلاند بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2025/2026.

سجل هدف سندرلاند اللاعب شمس الدين طالبي في الدقيقة 67، وتعادل فلوريان فيرتز لليفربول في الدقيقة 81.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الـ8 في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ22 نقطة من 14 مباراة.

تشكيل ليفربول أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ.

خط الوسط الهجومي: سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك.

وشارك محمد صلاح في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول بديلا لكودي جاكبو.

وكان أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، تحدث عن عدة نقاط مهمة قبل مواجهة سندرلاند، أبرزها مسألة التدوير، وحالة النجم المصري محمد صلاح، وموعد رحيله للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إجراء عملية تدوير؟ لم أشعر بالكثير تجاه هذا الأمر".

