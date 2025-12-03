إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس

18 حجم الخط

طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية وأمطار ورياح.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأشارت الأرصاد إلى شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا (اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.



وطالبت هيئة الأرصاد الجوية من قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة.



وبالنسبة إلى الأمطار أوضح الأرصاد أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة مساءً أحيانًا على مناطق من (السلوم-مطروح).



كما كشفت عن نشاط للرياح على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15

