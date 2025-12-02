حالات طرد الزوجة من مسكن الزوجية، تعرفي على حقوقك والإجراءات القانونية لضمان العودة لمنزلك

18 حجم الخط

في خطوة مهمة لحماية حقوق الزوجة، ترصد "فيتو" الحالات التي يمكن فيها للزوج أن يطرد زوجته من مسكن الزوجية، وتوضح حقوقها القانونية في هذه الحالة والعقوبات المقررة على الزوج الذي يقوم بذلك.

في البداية، يحق للزوجة أن تطالب بحقها في العودة إلى منزلها إذا تم طردها بشكل غير قانوني، إذ تعتبر المحكمة أن طرد الزوجة من منزل الزوجية يُعد انتهاكًا لحقوقها ويعاقب عليه القانون.

وإذا تبين أن الزوج قد طرد زوجته بدون مبرر قانوني أو في غياب حكم قضائي، فإن للزوجة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتيح لها العودة إلى منزلها.

من أجل إثبات حقها في العودة، يجب على الزوجة اتخاذ عدة خطوات قانونية لضمان استعادة حقوقها.

أولًا، يجب أن تقوم بتوثيق حالة الطرد من خلال تحصيل شهادات شهود أو إرفاق أي مستندات تؤكد واقعة الطرد، ثم التوجه إلى المحكمة لرفع دعوى قانونية.

في حال ثبوت الواقعة، يمكن للمحكمة إصدار حكم بإلزام الزوج بعودة الزوجة إلى مسكن الزوجية، أو أن يتم اتخاذ إجراءات أخرى وفقًا للظروف.

ونستعرض فيما يلي حالات طرد الزوجة من مسكن الزوجية والإجراءات القانونية المتبعة:

حالات طرد الزوجة من مسكن الزوجية



_ الحالة الأولى، أن تكون الزوجة في عصمة الزوج وفي هذه الحالة سيكون قرار التمكين الصادر لها قسمة الشقة مناصفة بينها وببين الزوج،

_أما الحالة الثانية، فتتمثل في كونها مطلقة، ففي هذه الحالة تتمكن الزوجة من الشقة كاملة بمفردها وينفذ بالقوة الجبرية.

حقوق الزوجة في حالة طردها من منزل الزوجية.

_ إذا كان طرد الزوجة بالقوة، حقها رفع دعوى "التمكين" أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة لاسترداد حقها في مسكن الزوجية.



_يُعد طرد الزوجة من منزل الزوجية ضررًا يبرر طلبها للطلاق للضرر، خاصة إذا ثبت أن الزوج تعمد إخراجها دون سبب قانوني أو شرعي.



_ في حال ثبوت تعمد الزوج في إخراجها من مسكن الزوجية، يمكن للزوجة أن تطالب بتعويض مادي ومعنوي.



_ يحق للزوجة أن تطالب باسترداد منقولاتها ومقتنياتها الشخصية، بما في ذلك الذهب، إذا لم تحصل عليها أثناء طردها.



الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها الزوجة في حالة طردها

_ يجب على الزوجة فورًا تحرير محضر في قسم الشرطة التابع لمسكن الزوجية تذكر فيه واقعة الطرد التعسفي.



_بعد تحرير المحضر، يمكن تقديم طلب نيابةً عن الزوجة إلى النيابة المختصة لبدء إجراءات "التمكين" من مسكن الزوجية.



_ في حال ثبوت حقوقها، يمكن للزوجة أن تطلب من المحكمة إصدار قرار يلزم الزوج بتمكينها من مسكن الزوجية، وتُنفذ هذه القوة الجبرية في حالة امتناع الزوج.

- الرسائل والمحادثات إذا تضمنت تهديدا أو اعترافا بالطرد، يمكن تقديمها للمحكمة.

- المستندات والعقود لإثبات إقامة الزوجة في المسكن عبر إيصالات خدمات أو أحكام سابقة يعزز موقفها القانوني.



العقوبة الجنائية ضد الزوج المتهم بطرد زوجته من مسكن الزوجية

_في حال وقع طرد الزوجة بالقوة أو العنف البدني، قد تعرض الفاعل للعقاب الجنائي بموجب قوانين مكافحة العنف والتهديد بالقانون المصري التي تصل للحبس



_ حتى لو كانت أم الزوج أو أي شخص آخر، فإن طرد الزوجة من مسكن الزوجية من قبلهم لا يُعد قانونيًا، ويحق للزوجة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يتسبب في طردها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.