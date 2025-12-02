النيابة تحقق في 115 مخالفة مرورية تم ضبطها بالطرق في المحافظات

18 حجم الخط

تحقق النيابة المختصة في 115509 مخالفات مرورية متنوعة تمكنت الإدارة العامة من ضبطتها على الطرق الصحراوية والرئيسية في المحافظات وإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (123732) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص) وفحص عدد (1776) سائقًا تبين إيجابية عدد (89) حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (732) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.