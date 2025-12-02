الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
حوادث

النيابة تحقق في 115 مخالفة مرورية تم ضبطها بالطرق في المحافظات

تحقق النيابة  المختصة في 115509 مخالفات مرورية متنوعة تمكنت الإدارة العامة من ضبطتها على الطرق الصحراوية والرئيسية في المحافظات وإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (123732) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص) وفحص عدد (1776) سائقًا تبين إيجابية عدد (89) حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (732) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة).

