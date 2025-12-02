الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحفظ على سائق التريلا مقتحم محطة الأتوبيس الترددي بالأوتوستراد وخضوعه لتحليل المخدرات

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
18 حجم الخط

 تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق التريلا الذي تسبب في حادث مروري باقتحامه محطة الأتوبيس الترددي أعلى منطقة الأوتوستراد، وجار خضوعه لتحليل المخدرات، وفحص تراخيص القيادة والمركبة الخاصة به.

ونجحت الخدمات المرورية بالإدارة العامة للمرور في إعادة تسيير الحركة المرورية، على طريق الأوتوستراد، وتنظيم حركة سير المركبات وعودة الحركة على الطريق لطبيعتها، بعدما تسبب الحادث في توقف الحركة تمامًا على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع.

 جاء ذلك وسط انتشار مكثّف لسيارات الإسعاف ومرور القاهرة والدفع بوحدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها..

 

انتقال الخدمات المرورية لموقع الحادث

 وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث عقب تلقي قوات الأمن بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة فتم الدفع برجال الأمن برفقتهم سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع مصابين.

وتم عقب ذلك إجراء تحويلات مرورية حتى تم رفع حطام الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان الطريق الدائري في اتجاه المنيب والقادم من منطقة التجمع، قد شهد شللًا مروريًا تامًا صباح اليوم، إثر حادث تصادم مروّع بعد دخول تريلا محطة الأتوبيس الترددي أعلى منطقة الأوتوستراد.
وتسبب الحادث في توقف الحركة تمامًا على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع، وسط انتشار مكثّف لسيارات الإسعاف ومرور القاهرة والدفع بوحدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

txt

حادث مروري يسفر عن 10 مصابين على طريق إسكندرية الزراعي

txt

الفيوم تشيع جثامين 4 من ضحايا حادث مروري بالسعودية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات المرورية بطريق الأوتوستراد والاجهزة الامنية الحركة المرورية

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الخيار 5 جنيهات وانخفاض 3 أصناف منها الطماطم

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

شاهد بالمجان، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي لإلغاء الرق، هكذا أغلقت الشريعة الإسلامية أبواب العبودية

تفسير رؤية العسل الأسود في المنام وعلاقته بقرب سماع أخبار سارة

دعاء السيدة نفيسة لدفع الشدائد وإزالة الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads