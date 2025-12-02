التحفظ على سائق التريلا مقتحم محطة الأتوبيس الترددي بالأوتوستراد وخضوعه لتحليل المخدرات

18 حجم الخط

تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق التريلا الذي تسبب في حادث مروري باقتحامه محطة الأتوبيس الترددي أعلى منطقة الأوتوستراد، وجار خضوعه لتحليل المخدرات، وفحص تراخيص القيادة والمركبة الخاصة به.

ونجحت الخدمات المرورية بالإدارة العامة للمرور في إعادة تسيير الحركة المرورية، على طريق الأوتوستراد، وتنظيم حركة سير المركبات وعودة الحركة على الطريق لطبيعتها، بعدما تسبب الحادث في توقف الحركة تمامًا على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع.

جاء ذلك وسط انتشار مكثّف لسيارات الإسعاف ومرور القاهرة والدفع بوحدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها..

انتقال الخدمات المرورية لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث عقب تلقي قوات الأمن بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة فتم الدفع برجال الأمن برفقتهم سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع مصابين.

وتم عقب ذلك إجراء تحويلات مرورية حتى تم رفع حطام الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان الطريق الدائري في اتجاه المنيب والقادم من منطقة التجمع، قد شهد شللًا مروريًا تامًا صباح اليوم، إثر حادث تصادم مروّع بعد دخول تريلا محطة الأتوبيس الترددي أعلى منطقة الأوتوستراد.

وتسبب الحادث في توقف الحركة تمامًا على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع، وسط انتشار مكثّف لسيارات الإسعاف ومرور القاهرة والدفع بوحدات لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

