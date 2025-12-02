الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 120 مخالفة مرورية وضبط 5 من متعاطي المخدرات في حملة مرورية بالجيزة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال حملات موسعة شنتها على مدار 24 ساعة، من رفع ١٤ سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، من الشوارع والميادين المختلفة بالمحافظة، وتحرير ١٢٠ مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بالوحدات المرورية.

كما تمكنت الخدمات المرورية من فحص ٣٣ من سائقي السيارات على الطرق السريعة بجنوب المحافظة  للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية ٥ منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

 

فوائد الملصق الإلكتروني

والجديد بالذكر أن الملصق الإلكتروني في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يسهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، ما يعزز مبدأ سيادة القانون.


ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة، كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، ما يسهم في سرعة ضبطها.

txt

ضبط 1101 مخالفة تجاوز سرعات و99 مخالفة سير في حملة مرورية خلال 24 ساعة

txt

ضبط مخالفات ومتعاطين للمواد المخدرة في حملة مرورية بالطرق الزراعية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لمرور الجيزة الملصق الالكترونى الخدمات المرورية الطرق السريعة

الأكثر قراءة

حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 631 شخصا

"ذبحوها" فجأة وتركوها مكسورة الجناح، غضب عارم من هدم "الحمامة" رمز السلام بأسيوط

مع انطلاق جولة الإعادة غدا، حالات تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي وفق القانون

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي وقفزة غير متوقعة بالبوري

اليوم، فصل التيار الكهربائي اليوم عن عدة مناطق في 3 محافظات

للمرة الثانية في ساعتين، انقطاع الكهرباء في الجيزة والأهالي يتخوفون من تكرار كارثة يوليو الأسود

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads