تحرير 120 مخالفة مرورية وضبط 5 من متعاطي المخدرات في حملة مرورية بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال حملات موسعة شنتها على مدار 24 ساعة، من رفع ١٤ سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، من الشوارع والميادين المختلفة بالمحافظة، وتحرير ١٢٠ مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بالوحدات المرورية.

كما تمكنت الخدمات المرورية من فحص ٣٣ من سائقي السيارات على الطرق السريعة بجنوب المحافظة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية ٥ منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

فوائد الملصق الإلكتروني

والجديد بالذكر أن الملصق الإلكتروني في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يسهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، ما يعزز مبدأ سيادة القانون.



ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة، كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، ما يسهم في سرعة ضبطها.

