عم حارث يكشف لـ"فضفضت أوي" أكثر مباراة للأهلي أثرت فيه وبكى بسببها

كشف عم حارث، خلال برنامج فضفضت أوي الذي يقدمه المخرج معتز التوني، أن المباراة التي لا ينساها للنادي الأهلي والتي أثرت فيه وشعر فيها بالضغط كانت مباراة الأهلي مع الزمالك في بطولة نهائي كأس مصر التي خسر فيها الأهلي ٢-١، مؤكدًا أنه بكى بعد هذه المباراة وكان يشعر بالضيق لأنه يحب النادي الأهلي.

كما كشف عم حارث خلال اللقاء أنه بدأ رحلته مع القلعة الحمراء من بوابة حمام السباحة، حيث عمل لمدة عام كامل في 1973، قبل أن ينتقل في عام 1974 للعمل مع فريق كرة القدم الأول، ويصبح شاهدًا على تاريخ ممتد من البطولات والنجوم.

وأوضح عم حارث مع فضفضت أوي أنه يرافق اللاعبين في كل تفاصيلهم داخل النادي، مؤكدًا أنه يحرص على الوصول قبل موعد المران بساعات طويلة، ليجهز الملابس والمستلزمات لكل لاعب، حتى يدخل اللاعب الملعب وهو لا يفكر إلا في التمرين أو المباراة.

وأشار إلى أنه متواجد بشكل دائم في التمرينات ومهمته لا يقوم بها وحده، بل يسانده فريق معاون هدفه الأول والأخير هو توفير الراحة الكاملة للاعبين، بما يضمن أفضل أداء لهم داخل المستطيل الأخضر.

وكشف عم حارث أنه حصل مع النادي الأهلي على حوالي 90 بطولة، حضرها جميعًا سواء بطولة أفريقيا أو بطولة الدوري أو غيرها من البطولات.

برنامج فضفضت أوي

فضفضت أوي برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

وبرنامج فضفضت اوي أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة، ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد.

بالإضافة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

