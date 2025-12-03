خبير سباحة: مجمع حمامات استاد القاهرة غير مطابق للمواصفات العالمية

الأربعاء 03 ديسمبر 2025
السباحة، كشف أحد خبراء السباحة، أن مجمع حمامات سباحة استاد القاهرة بات غير مطابق للمواصفات العالمية، بسبب ضعف الإضاءة وتنفيذ مشروعات جديدة أسفرت عن إزالة عدد من الأبراج المسئولة عن توفير إضاءة مناسبة أثناء البطولات والمنافسات.

 

وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور

جاء ذلك بعد وفاة يوسف محمد لاعب السباحة بنادي الزهور، بعد تعرضه لحالة إغماء داخل حمام السباحة، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، المقامة في مجمع حمامات سباحة استاد القاهرة.

وشارك اللاعب في تصفيات سباق 50 متر ظهر، واحتل المركز الثاني، قبل أن يتعرض لحالة إغماء مفاجئة داخل حمام السباحة، وتم نقله لأحد المستشفيات في مدينة نصر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال الخبير أن لوائح الاتحاد الدولي تنص على ضرورة أن لا تقل شدة الإضاءة فوق منصات البدء وحائط الدوران عن (600 لوكس)، وهذا بات غير متوافر بمجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة.

May be an image of ‎text that says '‎البدء الحاطئ ROP STOR FAISE يتدلي حبل البدء الخاطئ بعرض الحوض وعلي مستوي سطح الماء من قوائم مثبته علي حافة بالتحرر الألي السربع يغطي بفاعلية جميع الحارات عندما يتحرر (10/2) ارتفاع يقل عن بالقانم بطربقة تسمح tenpertare water 26 منوية (يمكن) التجاوز عن درجة منوية الدرجة المثلي) أثناء حركة ملحوظة علي إتباع القواعد الصحية المقررة بمعظم الدول فأنه يسمح بتدفق الماء للحوض ولخارجه ذلك لن حدوث حرارة الماء المثلي 600 لوكس وحدة قباس.الأضاءه الأصاءه LIGHNG منصات البدء وحائط الدوران الأضاءه علامات الحارات MARPKINGS LANE تكون العلامات الخطوط من لون قاتم مخالف يوضع علي أرضية الحوض في منتصف كل‎'‎

وأوضح الخبير، أن ضعف الإضاءة يعوق عمل المنقذين والمراقبين والحكام أيضا، وكان سببا رئيسيا في عدم ملاحظة السباح الراحل يوسف محمد أثناء سقوطه داخل حمام السباحة، على هامش مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عاما.

وطالب الخبير بضرورة إقامة البطولات في حمامات سباحة مطابقة للمواصفات العالمية، وعدم التعامل مع الملاعب غير الملتزمة.

وشهدت الساعات الماضية حادث مؤسف في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عاما، بعد تعرض يوسف محمد لاعب الزهور لحالة إغماء داخل حمام السباحة خلال مشاركته في منافسات سباق 50 متر ظهر.

وتوفي يوسف محمد لاعب نادي الزهور فور وصوله لأحد المستشفيات بمدينة نصر، بعد توقف كامل في عضلة القلب.

