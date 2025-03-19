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وزير الصحة يكشف تكلفة إنشاء المعامل المركزية الجديدة بمدينة بدر

المعامل المركزية،
المعامل المركزية، فيتو
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كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن تكلفة إنشاء معامل مركزية جديدة بمدينة بدر بديلًا عن مقرها الموجود حاليًّا في شارع الشيخ ريحان بوسط البلد.

 

 تكلفة إنشاء المعامل المركزية الجديدة بمدينة بدر 

وأكد وزير الصحة أن التكلفة قدرها 1.375 مليار للمرحلة الأولى، و2 مليار جنيها للمرحلة الثانية.

 

أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي

وأشار وزير الصحة في تصريحات صحفية إلى أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوفير خدمات معملية حديثة ومتطورة بمعايير عالمية، لخدمة المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

 

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، تفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، السبت الماضي، في إطار متابعته الميدانية للأعمال الإنشائية والمشروعات الصحية القومية، للوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.

 أشاد الوزير بمعدل إنجاز الأعمال الإنشائية في المعامل المركزية الجديدة، وبالتصميم المعماري المتميز للمباني، مؤكدًا الالتزام بموعد الافتتاح المبدئي في شهر أكتوبر المقبل.

 

معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي  تبلغ مساحته 7700 متر مربع

وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، كما اطلع على معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي والذي تبلغ مساحته 7700 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، كما تفقد المبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع. 

كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من الشركات المنفذة للمشروع حول مراحل الإنجاز والتجهيزات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية، حيث بلغ معدل الإنجاز في المرحلة الأولى 80% والمرحلة الثانية 15%، مشددًا على ضرورة مراجعة كافة أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والقياسات العالمية للتجهيزات الطبية.

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ووجه الوزير بتخصيص مساحة مناسبة لتكون استراحة للمترددين على المعامل المركزية، لتخفيف العبء عنهم وتوفير بيئة مناسبة أثناء انتظارهم، كما وجه بضرورة استكمال كافة التجهيزات، استعدادا للتشغيل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع الحيوي.

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