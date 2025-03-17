الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد حريق معامل الصحة المركزية، استئناف العمل بإدارة المؤسسات العلاجية والتراخيص

إدارة التراخيص الطبية
إدارة التراخيص الطبية
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استئناف العمل بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص، أمس الاحد ١٦ مارس، وعودة تقديم جميع الخدمات الخاصة بها بشكل طبيعي، وذلك في مقرها المؤقت بديوان عام الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

خدمات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وجّه بنقل خدمات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص إلى ديوان عام الوزارة بوسط البلد، لضمان استمرار تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع، وذلك عقب الحريق الذي اندلع فجر الجمعة في أكشاك غير تابعة للوزارة بمحيط مبنى المعامل المركزية.

وأكدت الوزارة أن فرق العمل المختصة قامت باتخاذ جميع التدابير لضمان استمرار الخدمات بكفاءة، مشيرةً إلى أنه تم خلال يوم أمس فقط، إصدار 250 ترخيصًا لمزاولة المهنة لكافة أعضاء المهن الطبية، وفق الإجراءات المعتمدة، دون أي تأخير.

وزير الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ107 آلاف فلسطيني عبروا إلى مصر

وزيرة الصحة الألمانية تطالب بسرعة تجهيز النظام الصحي بالكامل


وشددت الوزارة على التزامها بضمان تقديم خدمات التراخيص بسلاسة لجميع المتعاملين، في المقر المؤقت بديوان عام الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ107 آلاف فلسطيني عبروا إلى مصر

الصحة: فحص 10 ملايين و620 ألف طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

في اليوم العالمي للكلى، الصحة تضيء أبنية العاصمة الإدارية باللونين الأزرق والأحمر

«الصحة» تعلن انتظام العمل في المعامل المركزية وتقديم خدماتها للجمهور

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

حبس المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في قنا أثناء شراء مواد غذائية

قرار عاجل من التعليم بشأن تشويه وجه طالبة داخل إحدى مدارس أكتوبر

أخبار مصر: تفاصيل التعدي على ضابط قنا، استقرار الحالة الصحية لـ أحمد شيبة، عودة انخفاض درجات الحرارة

أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار، وبنك عالمي يحذر من تصاعد المعدن الأصفر

خبير جيولوجي يكشف كنز مصري في سيناء والصحراء الشرقية

منوعات

المزيد

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

ترامب يفوز بكأس الجولف في ناديه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 17-3-2025

آخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق اليوم الإثنين 17-3-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 17-3-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من أين جاءت أسماء سور القرآن الكريم وكيف جاء ترتيبها؟

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة نهر الدم

معارك وغزوات، فتح مصر وكيف امتلك المسلمون مفتاح الحصن الأكبر للروم؟

المزيد
الجريدة الرسمية