بعد حريق معامل الصحة المركزية، استئناف العمل بإدارة المؤسسات العلاجية والتراخيص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استئناف العمل بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص، أمس الاحد ١٦ مارس، وعودة تقديم جميع الخدمات الخاصة بها بشكل طبيعي، وذلك في مقرها المؤقت بديوان عام الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

خدمات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وجّه بنقل خدمات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص إلى ديوان عام الوزارة بوسط البلد، لضمان استمرار تقديم الخدمات للجمهور دون انقطاع، وذلك عقب الحريق الذي اندلع فجر الجمعة في أكشاك غير تابعة للوزارة بمحيط مبنى المعامل المركزية.

وأكدت الوزارة أن فرق العمل المختصة قامت باتخاذ جميع التدابير لضمان استمرار الخدمات بكفاءة، مشيرةً إلى أنه تم خلال يوم أمس فقط، إصدار 250 ترخيصًا لمزاولة المهنة لكافة أعضاء المهن الطبية، وفق الإجراءات المعتمدة، دون أي تأخير.



وشددت الوزارة على التزامها بضمان تقديم خدمات التراخيص بسلاسة لجميع المتعاملين، في المقر المؤقت بديوان عام الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر.

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