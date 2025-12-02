مدرب ليفربول: محمد صلاح ليس سعيدا وهذا موعد مغادرته

18 حجم الخط

تحدث أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، عن عدة نقاط مهمة قبل مواجهة سندرلاند، غدا الأربعاء، أبرزها مسألة التدوير، وحالة النجم المصري محمد صلاح، وموعد رحيله للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

سلوت يكشف حقيقة التدوير في ليفربول

وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "إجراء عملية تدوير؟ لم أشعر بالكثير تجاه هذا الأمر، بالأمس خضع اللاعبون لحصة استشفاء، وسنتدرب اليوم، لذا سنرى كيف يشعر اللاعبون".

وأضاف: "فلوريان فيرتز غاب عن التدريبات لمدة أسبوع ونصف أو أسبوعين، وبالنسبة له فإن مشاركته كل هذه الدقائق كانت أمرا جيدا بالفعل".

وتابع: "من المشجع أن نراه يقدم هذا الأداء، رغم أنها ليست المرة الأولى بالنسبة لنا، لكنها ربما كانت المرة الأولى التي يلاحظ فيها الكثيرون ذلك".

وأشار إلى أن تسجيل إيزاك لهدفه الأول يعد أمرا إيجابيا أيضا، مضيفا: "لم يكن بإمكانه اللعب لخمس أو عشر دقائق إضافية لأنه شعر ببعض التقلص العضلي. إنه لاعب آخر علينا مراقبة حالته".

محمد صلاح ليس سعيدا بجلوسه بديلا

وبشأن عدم رضا صلاح عن وجوده على مقاعد بدلاء ليفربول، قال سلوت: "هذا افتراض منطقي ورد فعل طبيعي من لاعب يمكنه أن يشارك معنا".

وأردف: "من الطبيعي ألا يكون اللاعب سعيدا عندما لا يلعب، ولم يكن صلاح الوحيد في هذا الأمر، لكن الطريقة التي تصرف بها كانت كما تتوقع تماما من محترف مثله، فقد دعم الفريق وتعامل بشكل ممتاز".

واستطرد: "لا يمكنك أن تقدم أداء عاليا كل 3 أيام إذا كنت تتحرك وفقا لمشاعرك، لكن صلاح منضبط للغاية. سيظل دائما محترفا من الطراز الرفيع، كما ظهر خلال الأيام الماضية".

موعد مغادرة محمد صلاح للمشاركة في أمم أفريقيا

وأوضح سلوت عن موعد رحيل صلاح إلى كأس الأمم الإفريقية: "سيغادر يوم 15 ديسمبر الحالي".

وأكمل مدرب الريدز: "لحسن الحظ، منذ وصولي، كان صلاح إنسانا خارقا، لكن جميع اللاعبين حول العالم يمرون بلحظات في الأندية يظهرون فيها بمستوى أقل. لقد سجل الكثير من الأهداف لنا، وأثق من أنه سيواصل ذلك مستقبلا".

واستمر: "الطريقة التي نعمل لتحديد موعد مغادرة اللاعبين إلى البطولات تعتمد على وجود تواصل بين الأطراف الثلاثة، اللاعب والنادي والمنتخب".

واختتم: "هذا ليس شيئا جديدا، لكن الفيفا حدد يوم 15 ديسمبر الجاري كآخر يوم يجب فيه مغادرة اللاعب".

