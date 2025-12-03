الأربعاء 03 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

فيلم سينمائي لياسيمن عبد العزيز ضمن أحداث "وننسى اللي كان"

ياسمين عبد العزيز،
ياسمين عبد العزيز، فيتو
تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير عدد من المشاهد الأساسية لمسلسل "وننسى اللي كان" داخل ديكورات الحارة الشعبية بإستديوهات منطقة المنصورية، ومن المقرر أن يستمر تصويرها 5 أيام.

 

وعلمت فيتو أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تقوم بتصوير فيلم سينمائي داخل أحداث مسلسلها، حيث تلعب شخصية نجمة سينمائية تتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياتها، ويعمل معها الفنان كريم فهمي ويحبها من طرف واحد خلال أحداث العمل.
 

واحتفل صناع مسلسل “وننسى اللي كان” بتقطيع التورتة أثناء تصوير أولى مشاهد العمل.
 


ويشارك الفنان خالد سرحان ضمن أحداث مسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويلعب خلال أحداث العمل دور صديقها، ولكنه يتورط معها في إحدى القضايا.

وعلمت فيتو من أحد القائمين على المسلسل أن ياسمين عبدالعزيز ستظهر خلال العمل في شخصية مختلفة عليها تمامًا، ولن يكون هناك قصة حب تعيشها كالمعتاد في أعمالها.


وتابع: إنها ستظهر خلال العمل في دور عدوة الفنان كريم فهمي، لكن في الحلقات النهائية من العمل من المحتمل أن تتغير الأحداث.
 

وقرر القائمون على مسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، عرض العمل خلال السباق الرمضاني 2026، في 30 حلقة.

و روجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لمسلسلها الجديد المقرر طرحه بالموسم الرمضاني المقبل 2026.

 

مسلسل وننسى اللي كان

 ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من سكريبت مسلسلها  “وننسى اللي كان”، وأرفقتها بتعليق: “بإذن الله على قنوات Mbc إن شاء الله”، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وبتوقيع المخرج محمد الجبيري.

 

