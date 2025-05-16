افتتاح مسجد السلطان مروان بميت العامل في الدقهلية (صور)

قامت اليوم الجمعة مديرية أوقاف الدقهلية بافتتاح مسجد السلطان مروان، قرية ميت العامل مركز أجا، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.

افتتاح مسجد السلطان مروان قرية ميت العامل مركز اجا



حيث شمل إحلال وتجديد مسجد: السلطان مروان، قرية ميت العامل مركز أجا

وقد قام مديري الإدارات بمتابعة الافتتاح وأداء خطبة الجمعة

وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني، وبمتابعة فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

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