حوادث

بالاسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصبب 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل بشخص أمام إسعاف برج النور مركز اجا في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل بشخص أمام إسعاف برج النور مركز اجا في محافظة الدقهلية.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أجا وسيارتي إسعاف إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص جري نقلهم للمستشفي 

 

وكشف مصدر طبي عن إصابة  3 مصابين هم:
محمود السعيد محمود البرعي 18 سنة برج النور أجا باشتباه  نزيف بالمخ، ومحمد عزت البهلول لبيب 18 سنة ميت العامل أجا باشتباه كسر بالساق اليسري نزيف من الأنف، وأسامة أيمن السيد الدحليش 18 سنة برج النور أجا، باشتباه ما بعد الارتجاج وجري نقلهم لمستشفي  أجا

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

