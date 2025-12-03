الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام بيراميدز بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد الإسماعيلية، والمؤجل من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره كهرباء الإسماعيلية.

تشكيل بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية

دخل بيراميدز مباراته أمام كهرباء الإسماعيلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - عبد الرحمن جودة - طارق علاء - مهند لاشين - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - دودو الجباس

تشكيل كهرباء الإسماعيلية، فيتو

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام بيراميدز

فيما أعلن رضا شحاتة تشكيل كهرباء الإسماعيلية لمواجهة بيراميدز والذي يضم كل من:

فرج شوقي - حسن الشاذلي - شيكا - عبدالفتاح شتا - يوسف جلال - إسلام عبدالمنعم - محمد أوناجم - أحمد حمزاوي - سيف الخشاب - عصام الفيومي - كريم يحيى.

مباراة بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية

ويسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز اليوم للاقتراب من صدارة الدوري المصري الذي يحتل وصافته برصيد 23 نقطة خلف سيراميكا صاحب الصدارة، وما زال لبيراميدز مباراتين بخلاف مباراة اليوم.

أما كهرباء الاسماعيلية فتعد مهمته صعبة للغاية أمام الفريق السماوي المنتعش أفريقيا وعالميا.

