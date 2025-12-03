الأربعاء 03 ديسمبر 2025
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

بيراميدز
بيراميدز
ترتيب الدوري المصري، يستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

 

ويتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة قبل إقامة مباراة بيراميدز اليوم أمام كهرباء الإسماعيلية المؤجلة في الدوري.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية 


1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة
2- بيراميدز 23 نقطة
3- الأهلي 23 نقطة
4- الزمالك 22 نقطة
5- المصري 20 نقطة
6- وادي دجلة 20 نقطة
7- زد 20 نقطة
8- إنبي 19 نقطة
9- بتروجيت 18 نقطة
10- الجونة 18 نقطة
11- البنك الأهلي 17 نقطة
12- مودرن سبورت 17 نقطة
13- غزل المحلة 16 نقطة
14- سموحة 16 نقطة
15- حرس الحدود 13 نقطة
16- فاركو 12 نقطة
17- طلائع الجيش 11 نقطة
18- المقاولون العرب 10 نقاط
19- الاسماعيلي 10 نقاط
20- الاتحاد السكندري 8 نقاط
21- كهرباء الاسماعيلية 8 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري 

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا.

 

