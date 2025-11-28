الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق الشناوي حول الهجوم علي مني زكي بسبب "الست": "الناس صدقت صابرين قبلها"

مني زكي
مني زكي
18 حجم الخط

علق الناقد الفني طارق الشناوي، علي الجدل المثار بشأن فيلم “الست” والهجوم علي مني زكي، بسبب مكياج الشخصية التي ظهرت بها في ثوب أم كلثوم  خلال البرومو، والذي أدي إلي تعرضها لانتقادات لاذعة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

الهجوم علي مني زكي بسبب فيلم الست 

وقال “الشناوي” في تصريح خاص لـ"فيتو": “لا أحد يملك الحكم من خلال البرومو، لأنه اجتزاء من السياق، الملامح والحوار وحالة الفيلم كلها تلعب دور البطولة في استيعابه، وماقدرش أحكم علي نجاح أو إخفاق من خلال برومو صعب للغاية، والمهم أن الجمهور يصدق الشخصية، يعني صابرين من المؤكد أنها قدمت شخصية الست في المسلسل بشكل جيد جدا لا شك في ذلك، ولكن هل صابرين تشبه السيدة أم كلثوم؟ بالتأكيد لا

 فهذا كان اختيار مفاجئ من المخرجة أنعام محمد علي وخيار كثير من طاقم العمل، واعتبروه اغتيالا مسبقا للمسلسل قبل عرضه وقتها، ولكن لما بدأ عرض اقتنعوا”.

وأضاف: "المسألة ليست مجرد توافق شكلي لكن هو اقتناع يخلقه المخرج من خلال رؤيته ، ففي تجربة صابرين مع شخصية أم كلثوم كان الإحساس هو الأساس، لدرجة أنك لو تخيلت كوكب الشرق تمشي في الشارع جنب صابرين تلاقي الجمهور يصدق أنها هي نفسها، وهذا هو دور الإخراج والحالة الدرامية وبالمنطق نفسه لا يمكن الحكم مسبقا على أداء منى زكي في الفيلم، فنجاح العمل أو عدمه لا يقاس بالشبه وعلينا الانتظار حتى نشاهد الفيلم ونرى النتيجة بنفسنا."

يشارك بالعمل كوكبة من النجوم منهم: أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح إلى جانب البطلة الرئيسية وهى منى زكى، والفيلم من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجوم علي مني زكي بسبب فيلم الست فيلم الست ام كلثوم الهجوم علي مني زكي

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي بعد مرور 30 دقيقة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين مولودية الجزائر وصن داونز بالشوط الأول

وزير الري يعلق على ضربة جزاء الجيش الملكي أمام الأهلي

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا السبت

الجيش الملكي يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

بعد انتشار مصحف محرف، دولة التلاوة يكشف مفاجأة عن نشأة إذاعة القرآن الكريم (فيديو)

بداية التصفيات، الحلقة الخامسة من برنامج دولة التلاوة (بث مباشر)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على المغادرين من المنافسة، مفاجآت الحلقة الخامسة لبرنامج دولة التلاوة (فيديو)

صوت ملائكي، أداء رائع من المتسابق محمود كمال الدين ببرنامج دولة التلاوة (فيديو)

بصوت صاحبة السعادة، دولة التلاوة يسلط الضوء على مسيرة محمد عبد الوهاب الطنطاوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية