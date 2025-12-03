7 ديسمبر، نظر الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 7 ديسمبر الجاري لنظر الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ارتفاع عدد الطعون إلى 110 حتى الآن

وقد ارتفع عدد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الأولى من المرحلة الثانية والتي أعلنت عنها أمس الهيئة الوطنية للانتخابات إلي 110 طعون، ومازالت المحكمة تستقبل الطعون حتى الغد الخميس.

ويواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى الخميس 4 ديسمبر، مع استمرار العمل لنهاية اليوم حتى التاسعة مساءً، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.