تفاصيل فعاليات اليوم الثاني لاجتماع رؤساء وهيئات قضايا الدولة العرب

شهد اليوم الثلاثاء انعقاد فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية، الذي ينعقد للمرة الأولى في القاهرة بتنظيم مشترك بين هيئة قضايا الدولة ممثلة في مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية؛ وذلك بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالزمالك.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، ووفود الدول العربية المشاركة، حيث واصلت الوفود مناقشة محاور العمل الفنية المقررة لهذه الدورة.

وانطلقت أعمال اليوم بالجلسة الثالثة التي تناولت العلاقة بين إدارات القضايا والجهات التي تنوب عنها في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع التركيز على أثر هذه العلاقة في رفع كفاءة سير العمل القانوني وتعزيز منظومة الدفاع عن مصالح الدولة. وقدمت الوفود العربية مداخلات استعرضت خلالها تجاربها الوطنية في تطوير قنوات الاتصال وآليات التنسيق المؤسسي.

وتطرّقت الجلسة التالية إلى المحور الرابع المتعلق بآليات إعداد المذكرات الدفاعية، ونماذج العمل أمام هيئات التحكيم، وسبل دعم الفِرق القانونية المكلّفة بمتابعة هذه الملفات، حيث عرضت الدول المشاركة خبراتها وأفضل ممارساتها في تطوير أدوات العمل وتحسين الأداء الفني.

كما ناقش المشاركون عددًا من المقترحات العملية الهادفة إلى دعم كفاءة إدارات قضايا الدولة، وتطوير الهياكل التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوسيع آفاق تبادل الخبرات الفنية والقانونية بين الدول العربية.

واختُتمت أعمال اليوم بعقد الجلسة الختامية التي شهدت مناقشة واعتماد التوصيات النهائية للدورة الحالية، بما يعزز مسار التعاون القانوني العربي المشترك ويدعم التطوير المؤسسي لإدارات قضايا الدولة.

