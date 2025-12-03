المصرية لحقوق الإنسان: تعاون جيد من المستشارين ورجال الأمن مع الناخبين

18 حجم الخط

تواصل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في متابعة الجولة الثانية من المرحلة الأولى حيث يتم الاقتراع العام في ١٩ دائرة انتخابية التي أبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها.



قياس نسب الإقبال

ورصد متابعي المنظمة المصرية تواجد كثيف في عدد من اللجان بعدد من المحافظات مثل الجيزة والبحيرة وبعض الدوائر في محافظة سوهاج ذات النزعة القبلية، منها ما يلي:-

في محافظة سوهاج، تابعنا اللجنة الفرعية مدرسة الكمال الابتدائية رقم 4 و5، ومدرسة المنشأة الإعدادية الحديثة بنين رقم 37، ومدرسة السلام الابتدائية رقم 1، حيث كان مستوى الازدحام متوسطًا، والحالة الأمنية مستقرة مع تواجد طبيعي للشرطة، ولم يتم رصد أي دعايا انتخابية داخل الحرم الانتخابي.

انتظام عملية التصويت

كما تمت متابعة اللجنة الفرعية في النادي الرياضي بسلامون رقم 9، حيث بدأ انتظام العملية الانتخابية في تمام الساعة 9:00 صباحًا، ودخول الناخبين الساعة 9:30 صباحًا، ولم يتم رصد أي أعطال أو مشكلات. وقد التزم الموظفون بالإجراءات بشكل جيد، ولم يلاحظ وجود مراقبين من جهات أخرى. وكان هناك تعاون بين المستشارين وأفراد الأمن مع الناخبين، مع توفير كافة وسائل المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أجواء هادئة داخل اللجنة.

في محافظة سوهاج أيضًا، تابعنا اللجنة الفرعية قدري أبو حسين الثانوية العسكرية بمركز أخميم، حيث لوحظ تكدس منخفض واستقرار أمني طبيعي، مع غياب الدعاية الانتخابية داخل الحرم. وداخل اللجنة، التزم الموظفون بالإجراءات.

تواجد ملحوظ لرجال الأمن

أما في مدينة جرجا، اللجنة الفرعية مدرسة بندار الرملية الابتدائية شهدت ازدحامًا ضعيفًا جدًا، مع حالة أمنية جيدة وتواجد طبيعي للشرطة، وعدم وجود أي دعايا انتخابية داخل الحرم. داخل اللجنة، لم تُسجل أعطال أو مشكلات، والتزم الموظفون بالإجراءات بشكل جيد.

وفي محافظة الجيزة، تابعنا لجنة مدرسة عثمان بن عفان في إمبابة، حيث لوحظ إقبال كثيف من المواطنين، واستقرار الوضع الأمني مع تواجد طبيعي للأمن والشرطة، ولم يتم رصد أي دعايا انتخابية داخل الحرم الانتخابي، وكان التعامل مع الناخبين جيدًا.

إيجابيات العملية الانتخابية

يمكن الإشارة إلى بعض الإيجابيات العامة في اللجان، بما في ذلك التعاون الواضح بين المستشارين وأفراد الأمن مع الناخبين، وتوافر وسائل مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، واستقرار الأوضاع الأمنية، وغياب الدعاية الانتخابية داخل الحرم.

وترى المنظمة أهمية تعزيز مشاركة المراقبين المستقلين لضمان مزيد من الشفافية والمصداقية في جميع اللجان، وتشجيع المواطنين على الإقبال بكثافة أكبر للمشاركة في حقوقهم الانتخابية، والاستمرار في توفير الدعم اللوجستي والموارد للجان لضمان سلاسة العملية الانتخابية وحق جميع المواطنين في التصويت.

وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على استمرار رصد العملية الانتخابية في جولة الإعادة، مع الالتزام بتقديم تقارير موضوعية تساعد في تعزيز النزاهة والشفافية، وضمان ممارسة الحقوق السياسية لجميع المواطنين وفقًا للدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

