المصرية لحقوق الإنسان تطالب الوطنية للانتخابات بالتحقيق في رشاوى انتخابية تم رصدها

تلقت غرفة عمليات متابعة الانتخابات بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عددًا من المخالفات التي تمس نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

حيث أفاد متابعو المنظمة بتوزيع بعض الأفراد المنتمين لحملات انتخابية كوبونات شراء على الناخبين خارج عدد من اللجان في محافظة دمياط.



وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تعد شكلا من أشكال الرشوة الانتخابية المحظورة وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، لما تمثله من تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.

كما رصد متابعو المنظمة في القاهرة قيام عدد من المرشحين في دائرة دار السلام والهضبة بعملية حشد منظّم لعدد كبير من أنصارهم، ونقلهم في مجموعات باتجاه بعض اللجان الانتخابية، في مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة لسير العملية الانتخابية التي تحظر التأثير الجماعي على الناخبين أو ممارسة الضغوط التي قد تؤثر على حرية اختيارهم.

علاوة علي رصد العديد من الرشاوى الانتخابية في عدد من المحافظات خاصة الغربية دائرة مركز المحلة والمنوفية دائرة الباجور والشرقية الدائرة الزقازيق وبورسعيد والقاهرة في دائرة شبرا والزاوية الحمراء والشرابية وكفر الشيخ دائرة الحامول وبلطيم للتأثير علي إرادة الناخبين، حيث تم شراء الاصوات من السيدات وكبار السن مقابل مبالغ مالية.

بالإضافة إلى استخدام أتوبيسات وميكروباصات فى النقل الجماعي، وتوجيه الناخبين لصالح مرشحين بعينهم دائرة القاهرة الجديدة والمعادي.

وشددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لمعايير النزاهة والشفافية، داعية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق الفوري في الوقائع المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتجدد المنظمة التزامها بمتابعة الانتخابات على مدار اليوم، وإصدار بيانات دورية حول ما يتم رصده من ملاحظات ومخالفات، إسهامًا منها في دعم حق المواطنين في الاختيار الحر وتعزيز النزاهة الانتخابية.

