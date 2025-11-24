الإثنين 24 نوفمبر 2025
سياسة

المصرية لحقوق الإنسان: إقبال لافت للسيدات وكبار السن بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من خلال غرفة العمليات المركزية وعدد من فرق المتابعة الميدانية المنتشرة في مختلف المحافظات، إقبالًا ملحوظًا للسيدات وكبار السن على المشاركة في التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، خاصة في المناطق مثل المنوفية وعدد من مناطق القاهرة والقليوبية.

حضور نسائي بارز 

وأشار متابعو المنظمة إلى أن المرأة لعبت دورًا بارزًا في المشهد الانتخابي منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، حيث توافدت الناخبات بأعداد كبيرة في لجان محافظات مثل وسط أجواء اتسمت بالنظام والتعاون بين الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

 

مشاركة كبار السن 

وقالت المنظمة:" نلاحظ أن مشاركة السيدات وكبار السن جاء بشكل منظم وإيجابي يعكس وعيهم بأهمية المشاركة السياسية، وإدراكهم لدورهم كشريك فاعل في الحياة العامة وصنع القرار".

 

وثمنت المنظمة هذا الحضور الإيجابي الذي يعزز من نزاهة العملية الانتخابية ويعكس تنامي الوعي السياسي لدى المصريين، لاسيما في المناطق الريفية.

الجريدة الرسمية