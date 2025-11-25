المصرية لحقوق الإنسان: انتظام عملية التصويت والالتزام بالتحقق من هوية الناخبين

18 حجم الخط

واصلت غرفة عمليات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان متابعتها لسير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ورصدت المنظمة منذ الساعات الأولى حالة من الهدوء والاستقرار داخل مراكز الاقتراع، مع انتظام العمل وفتح اللجان في مواعيدها دون تسجيل معوقات تؤثر على سير التصويت.

وأفاد متابعو المنظمة بأن نسب الإقبال بدأت في الارتفاع تدريجيًا منذ الصباح، حيث شهدت الساعات الأولى حضور نسبيًا للناخبين، الذين حرصوا على المشاركة المبكرة في العملية الانتخابية خاصة في المناطق التي يظهر فيها العصبية والانتماء العائلي لعدد من المرشحين في الدقهلية وكفر الشيخ وبعض مناطق شرق القاهرة.

كما أكد متابعو المنظمة علي التزام القائمين على العملية الانتخابية بإجراءات التحقق من هوية الناخبين وتنظيم دخولهم إلى مراكز الاقتراع، بما يعكس انضباطًا يعزز من الشفافية وسلامة التصويت.

ورصدوا أيضا حالة من الاستقرار في محيط مراكز الاقتراع، تشدد قوات التأمين لمنع أي محاولات للدعاية أو التأثير على إرادة المواطنين داخل نطاق اللجان.

وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المشهد الانتخابي خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني يعكس حالة من الاستقرار والتنظيم الذي يؤثر بالإيجاب على سير مجريات الانتخابات، مع توقعات بازدياد كثافة التصويت خلال الساعات القادمة وحتى ما قبل إغلاق الصناديق مثل اليوم الأول.

وتستمر المنظمة في متابعتها للعملية الانتخابية وإصدار تقارير المرحلية لضمان الشفافية ورصد أي ملاحظات تتعلق بإرادة الناخبين.

