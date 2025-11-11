الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إلغاء مؤتمر لدعم فلسطين في فرنسا بسبب الإخوان

الشرطة الفرنسية،
الشرطة الفرنسية، فيتو
18 حجم الخط

ألغت السلطات الفرنسية فعالية كانت من المقرر أن تعقد من الخميس إلى الجمعة المقبلة، بسبب الجدل المحيط بأحد منظميها.

جدل محيط بتنظيم مؤتمر حول فلسطين

وجاء الإلغاء بسبب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس "كارب" كونه محسوبا على تنظيم الإخوان.

وقالت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش " الفرنسية إنه بعد عدة أيام من الجدل الحاد، صدر قرار كلية فرنسا، فقد قررت المؤسسة إلغاء مؤتمر حول فلسطين كان مقررًا انعقاده من الخميس إلى الجمعة المقبلين، "ردًا على الجدل المحيط بتنظيم الحدث، بحسب ما أعلنت المؤسسة.

 ضمان سير الفعاليات داخل كلية فرنسا 

وقال مدير كلية فرنسا إنه، "بصفتي مسئول المؤسسة، والمسئول عن أمن الممتلكات والأشخاص وكذلك عن ضمان سير الفعاليات داخل كلية فرنسا كنت مضطرًا إلى إلغاء الفعالية".

وأكدت المؤسسة أنها "لا تدعو ولا تشجع ولا تدعم أي شكل من أشكال النشاط الحركي"، مشددة على "حيادها التام تجاه القضايا ذات الطبيعة السياسية أو الأيديولوجية".

الدفاع عن الحرية الأكاديمية يعني الدفاع عن نقاش حر

وعلى منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، رحب وزير التعليم العالي الفرنسي فيليب باتيست بهذا القرار، واصفًا إياه بأنه "مسئول".

وقال إن: "الدفاع عن الحرية الأكاديمية يعني الدفاع عن نقاش حر، محترم ومتعدد.. هذه هي الرسالة التي نقلتها إلى مدير كلية فرنسا خلال الأيام الماضية".

والمؤتمر الذي حمل عنوان "فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميات الراهنة"، وكان ينظمه المؤرخ هنري لورانس بالاشتراك مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس (كارِب)، وُصف بأنه حدث "مؤيد لفلسطين" من قبل عدة شخصيات.

حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وكان من المفترض أن يجمع الحدث عددًا من الباحثين في مركز كارِب، من بينهم مديره في باريس سلامة كواكبي.

وهذا المعهد البحثي، الممول من الخارج، قدمته مصادر جامعية عديدة نقلت عنها صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية باعتباره "رأس الحربة الفكري لجماعة الإخوان".

وكان من المفترض أيضًا أن تجمع الجلسة الختامية كلًا من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية سابقًا، ودومينيك دو فيلبان، رئيس وزراء فرنسا ووزير الخارجية الأسبق، وكذلك فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطات الفرنسية مؤتمر حول فلسطين فلسطين تنظيم الإخوان كلية فرنسا

مواد متعلقة

تقارير تكشف موقف زين الدين زيدان من تدريب منتخب فرنسا

فرنسا تطلب من لبنان توقيف 3 جنرالات من نظام الأسد

فرنسا تكشف معلومات جديدة حول عملية سرقة متحف اللوفر

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads