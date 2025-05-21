ماكرون يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة تقرير يحذر من جماعة الإخوان المسلمين

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، اجتماعا لمناقشة تقريرأمني يحذّر من نفوذ جماعة "الإخوان المسلمين" وزيادة انتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا.

اجتماع أمني فرنسي برئاسة ماكرون لمناقسة نفوذ الإخوان

وناقش الاجتماع الفرنسي لمناقشة نفوذ جماعة الإخوان، الذي شارك فيه رئيس الحكومة وأهم الوزراء، تقريرا يدعو إلى التحرك للتعامل مع مسألة تزايد نفوذ الجماعة التي اعتبر أنها تشكّل تهديدا "للتماسك الوطني" في فرنسا.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، ستتخذ إجراءات "سيتم الإعلان عن بعضها" فيما ستبقى الأخرى "سريّة"، بحسب قصر الإليزيه.

تقرير فرنسي يحذر من نفوذ جماعة الإخوان وزيادة انتشارها

وأعد التقرير الذي ناقشه ماكرون مع القادة، بشأن جماعة الإخوان موظفان رسميان رفيعان بتكليف من الحكومة الفرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" إن تقرير التحذير من نفوذ جماعة الإخوان "يحدد بوضوح الطبيعة "المناهضة" للجمهورية و"التخريبية" لـ"الإخوان المسلمين" ويقترح "طرقا للتعامل مع هذا التهديد".

يشار إلى أن فرنسا وألمانيا تضمان أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي.

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