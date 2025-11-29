السبت 29 نوفمبر 2025
خارج الحدود

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي قدم خطة للتصعيد ضد حزب الله إلى المستوى السياسي

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال قدم خطةً لتصعيد الهجمات ضد حزب الله اللبناني إلى المستوى السياسي في إسرائيل.

 

شن حرب جديدة على لبنان

والأربعاء، ألمح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى احتمال شن حرب جديدة على لبنان، إذا لم يسلم حزب الله سلاحه، فضلًا عن إعادة إسرائيل النظر في اتفاقية الحدود البحرية بين الجانبين.

وقال كاتس في جلسة الهيئة العامة للكنيست: "سنُعيد النظر في موقفنا بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، إذ وجد فيه نقاط ضعف عديدة وقضايا إشكالية".

 

تخلي حزب الله عن السلاح

كما كشف أن "أمريكا ألزمت حزب الله بالتخلي عن سلاحه في نهاية العام الحالي"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء.

وأردف قائلًا: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعًا".

أضاف أن "الأمريكيين الزموا الحزب بأن يتخلى عن سلاحه نهاية 2025"، لكنه أشار إلى أنه لا يرى ذلك يحصل عمليًا على الأرض.

وحذر قائلًا: "إذا لم يحدث، فلن يكون هناك مفر من العمل بقوة مرة أخرى في لبنان".

