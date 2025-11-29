إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي قدم خطة للتصعيد ضد حزب الله إلى المستوى السياسي

18 حجم الخط

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال قدم خطةً لتصعيد الهجمات ضد حزب الله اللبناني إلى المستوى السياسي في إسرائيل.

شن حرب جديدة على لبنان

والأربعاء، ألمح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى احتمال شن حرب جديدة على لبنان، إذا لم يسلم حزب الله سلاحه، فضلًا عن إعادة إسرائيل النظر في اتفاقية الحدود البحرية بين الجانبين.

وقال كاتس في جلسة الهيئة العامة للكنيست: "سنُعيد النظر في موقفنا بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، إذ وجد فيه نقاط ضعف عديدة وقضايا إشكالية".

تخلي حزب الله عن السلاح

كما كشف أن "أمريكا ألزمت حزب الله بالتخلي عن سلاحه في نهاية العام الحالي"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء.

وأردف قائلًا: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعًا".

أضاف أن "الأمريكيين الزموا الحزب بأن يتخلى عن سلاحه نهاية 2025"، لكنه أشار إلى أنه لا يرى ذلك يحصل عمليًا على الأرض.

وحذر قائلًا: "إذا لم يحدث، فلن يكون هناك مفر من العمل بقوة مرة أخرى في لبنان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.